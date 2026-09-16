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Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) виниловая пластинка

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Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) - фото 2
Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) - фото 3
Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dan Steely
Альбом (сингл)
EVERYTHING MUST GO
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) - фото 1
  • Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) - фото 2
  • Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) - фото 3
  • Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497808335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dan Steely
Альбом (сингл)
EVERYTHING MUST GO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Last Mall, Things I Miss The Most, Blues Beach, Godwhacker, Slang Of Ages, Green Book, Pixeleen, Lunch With Gina, Everything Must Go
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Last Mall, Things I Miss The most, Blues Beach, Godwhacker, Slang Of Ages, Green Book, Pixeleen, Lunch With Gina, Everything Must Go



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497808335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dan Steely
Альбом (сингл)
EVERYTHING MUST GO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Last Mall, Things I Miss The Most, Blues Beach, Godwhacker, Slang Of Ages, Green Book, Pixeleen, Lunch With Gina, Everything Must Go
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Last Mall, Things I Miss The most, Blues Beach, Godwhacker, Slang Of Ages, Green Book, Pixeleen, Lunch With Gina, Everything Must Go


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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