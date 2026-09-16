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Volbeat - Rock The Rebel / Metal The Devil (602478244179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Volbeat - Rock The Rebel / Metal The Devil (602478244179) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
Rock The Rebel / Metal The Devil
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Volbeat - Rock The Rebel / Metal The Devil (602478244179) - фото 1
  • Volbeat - Rock The Rebel / Metal The Devil (602478244179) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Volbeat - Rock The Rebel / Metal The Devil (602478244179) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478244179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
Rock The Rebel / Metal The Devil
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Human Instrument, Mr And Mrs Ness, The Garden's Tale, Devil Or The Cat's Song, Sad Mans Tongue, River Queen, Radio Girl, A Moment Forever, Soulweeper #2, You Or Them, Boa (JDM)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Volbeat - Rock The Rebel / Metal The Devil (602478244179) виниловая пластинка

«Rock The Rebel / Metal The Devil» — второй альбом датской метал-группы Volbeat. Издание на виниле. Volbeat — первая хэви-метал группа, которая продала больше альбомов в датской музыкальной индустрии, чем некоторые популярные исполнители, такие как Эминем, Мадонна, Franz Ferdinand или даже Pink Floyd. Звезда группы — вокалист Майкл Поульсен, обладающий удивительной способностью сочетать различные вокальные стили с гитарным звучанием Volbeat. Представьте себе датского метал-певца с музыкальным наследием Данцига, Салли Эрны, Джонни Кэша, Джеймса Хетфилда и Элвиса — и вы получите Майкла Поульсена. Дело в том, что все эти влияния действительно слышны в музыке на протяжении всего альбома.

Отзывы о товаре Volbeat - Rock The Rebel / Metal The Devil (602478244179) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478244179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Volbeat
Альбом (сингл)
Rock The Rebel / Metal The Devil
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Human Instrument, Mr And Mrs Ness, The Garden's Tale, Devil Or The Cat's Song, Sad Mans Tongue, River Queen, Radio Girl, A Moment Forever, Soulweeper #2, You Or Them, Boa (JDM)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Rock The Rebel / Metal The Devil» — второй альбом датской метал-группы Volbeat. Издание на виниле. Volbeat — первая хэви-метал группа, которая продала больше альбомов в датской музыкальной индустрии, чем некоторые популярные исполнители, такие как Эминем, Мадонна, Franz Ferdinand или даже Pink Floyd. Звезда группы — вокалист Майкл Поульсен, обладающий удивительной способностью сочетать различные вокальные стили с гитарным звучанием Volbeat. Представьте себе датского метал-певца с музыкальным наследием Данцига, Салли Эрны, Джонни Кэша, Джеймса Хетфилда и Элвиса — и вы получите Майкла Поульсена. Дело в том, что все эти влияния действительно слышны в музыке на протяжении всего альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Volbeat - Rock The Rebel / Metal The Devil (602478244179) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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