Jimmy Somerville - Dare To Love (30Th Anniversary) (Crystal Clear Curacao) (5061017255222) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimmy Somerville
Альбом (сингл)
Dare To Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб.
В наличии
Код товара: 732961
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5 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[5061017255222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimmy Somerville
Альбом (сингл)
Dare To Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heartbeat (2025 Remaster), Hurt So Good (2025 Remaster), Cry (2025 Remaster), Lovething (2025 Remaster), By Your Remaster), Dare To Love (2025 Remaster), Someday We’ll Be Together (2025 Remaster), Alright (2025 Remaster), Too Much Of A Good Thing (2025 Remaster), A Dream Gone Wrong (2025 Remaster), Come Lately (2025 Remaster), Safe In These Arms (2025 Remaster), Because Of Him (2025 Remaster), Nature Boy, Up And Away, Sorrow, Step Inside, Cherish, DJ Of Love, No Suffering, Do You Wanna Funk?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimmy Somerville - Dare To Love (30Th Anniversary) (Crystal Clear Curacao) (5061017255222) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbeat (2025 Remaster), Hurt So Good (2025 Remaster), Cry (2025 Remaster), Lovething (2025 Remaster), By Your Remaster), Dare To Love (2025 Remaster), Someday We’ll Be Together (2025 Remaster), Alright (2025 Remaster), Too Much Of A Good Thing (2025 Remaster), A Dream Gone Wrong (2025 Remaster), Come Lately (2025 Remaster), Safe In These Arms (2025 Remaster), Because Of Him (2025 Remaster), Nature Boy, Up And Away, Sorrow, Step Inside, Cherish, DJ Of Love, No Suffering, Do You Wanna Funk?
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[5061017255222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jimmy Somerville
Альбом (сингл)
Dare To Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Heartbeat (2025 Remaster), Hurt So Good (2025 Remaster), Cry (2025 Remaster), Lovething (2025 Remaster), By Your Remaster), Dare To Love (2025 Remaster), Someday We’ll Be Together (2025 Remaster), Alright (2025 Remaster), Too Much Of A Good Thing (2025 Remaster), A Dream Gone Wrong (2025 Remaster), Come Lately (2025 Remaster), Safe In These Arms (2025 Remaster), Because Of Him (2025 Remaster), Nature Boy, Up And Away, Sorrow, Step Inside, Cherish, DJ Of Love, No Suffering, Do You Wanna Funk?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbeat (2025 Remaster), Hurt So Good (2025 Remaster), Cry (2025 Remaster), Lovething (2025 Remaster), By Your Remaster), Dare To Love (2025 Remaster), Someday We’ll Be Together (2025 Remaster), Alright (2025 Remaster), Too Much Of A Good Thing (2025 Remaster), A Dream Gone Wrong (2025 Remaster), Come Lately (2025 Remaster), Safe In These Arms (2025 Remaster), Because Of Him (2025 Remaster), Nature Boy, Up And Away, Sorrow, Step Inside, Cherish, DJ Of Love, No Suffering, Do You Wanna Funk?
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Jimmy Somerville - Dare To Love (30Th Anniversary) (Crystal Clear Curacao) (5061017255222) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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