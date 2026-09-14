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Curry Denzel - Strictly 4 The Scythe (Transparent Violet) (888072758933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Curry Denzel - Strictly 4 The Scythe (Transparent Violet) (888072758933) виниловая пластинка

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Curry Denzel - Strictly 4 The Scythe (Transparent Violet) (888072758933) - фото 1
Curry Denzel - Strictly 4 The Scythe (Transparent Violet) (888072758933) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Curry Denzel
Альбом (сингл)
Strictly 4 The Scythe
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curry Denzel - Strictly 4 The Scythe (Transparent Violet) (888072758933) - фото 1
  • Curry Denzel - Strictly 4 The Scythe (Transparent Violet) (888072758933) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732956
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072758933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Curry Denzel
Альбом (сингл)
Strictly 4 The Scythe
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Scythe, Lit Effect, Phony, Mutt That Bih, Hoopty, You Aint Gotta Lie, Tan, Up
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Curry Denzel - Strictly 4 The Scythe (Transparent Violet) (888072758933) виниловая пластинка

The Scythe — это коллектив рэперов, объединенных общим звучанием и навыками MC, возглавляемый лидером Дензелом Карри и включающий в себя таких известных соавторов, как A$AP Ferg, Tia Corine, Bktherula и Key Nyata. В состав коллектива входят пять участников, и он уходит корнями в развивающуюся сцену современного и межпоколенческого хип-хопа. The Scythe подхватывает дух группы времен основополагающей Raider Klan Дензела, продолжая при этом его футуристические интерпретации олдскульного регионального рэпа (Мемфис, Хьюстон, Майами), которые можно было услышать совсем недавно на альбоме King of the Mischievous South. Сочетая энергичный стиль Дензела с классическими жесткими южными звуками, проект объединяет ядро ??хип-хопа разных эпох, отдавая дань уважения и одновременно предвосхищая появление нового поколения.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[888072758933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Curry Denzel
Альбом (сингл)
Strictly 4 The Scythe
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Scythe, Lit Effect, Phony, Mutt That Bih, Hoopty, You Aint Gotta Lie, Tan, Up
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Scythe — это коллектив рэперов, объединенных общим звучанием и навыками MC, возглавляемый лидером Дензелом Карри и включающий в себя таких известных соавторов, как A$AP Ferg, Tia Corine, Bktherula и Key Nyata. В состав коллектива входят пять участников, и он уходит корнями в развивающуюся сцену современного и межпоколенческого хип-хопа. The Scythe подхватывает дух группы времен основополагающей Raider Klan Дензела, продолжая при этом его футуристические интерпретации олдскульного регионального рэпа (Мемфис, Хьюстон, Майами), которые можно было услышать совсем недавно на альбоме King of the Mischievous South. Сочетая энергичный стиль Дензела с классическими жесткими южными звуками, проект объединяет ядро ??хип-хопа разных эпох, отдавая дань уважения и одновременно предвосхищая появление нового поколения.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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