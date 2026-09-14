Curry Denzel - Strictly 4 The Scythe (Transparent Violet) (888072758933) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Curry Denzel - Strictly 4 The Scythe (Transparent Violet) (888072758933) виниловая пластинка
The Scythe — это коллектив рэперов, объединенных общим звучанием и навыками MC, возглавляемый лидером Дензелом Карри и включающий в себя таких известных соавторов, как A$AP Ferg, Tia Corine, Bktherula и Key Nyata. В состав коллектива входят пять участников, и он уходит корнями в развивающуюся сцену современного и межпоколенческого хип-хопа. The Scythe подхватывает дух группы времен основополагающей Raider Klan Дензела, продолжая при этом его футуристические интерпретации олдскульного регионального рэпа (Мемфис, Хьюстон, Майами), которые можно было услышать совсем недавно на альбоме King of the Mischievous South. Сочетая энергичный стиль Дензела с классическими жесткими южными звуками, проект объединяет ядро ??хип-хопа разных эпох, отдавая дань уважения и одновременно предвосхищая появление нового поколения.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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