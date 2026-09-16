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Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) виниловая пластинка

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Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) - фото 1
Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) - фото 2
Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) - фото 3
Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
O Brother Where Art Thou?
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) - фото 1
  • Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) - фото 2
  • Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) - фото 3
  • Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732955
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478861192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
O Brother Where Art Thou?
Жанр
Кантри
Трек-лист
James Carter & The Prisoners–Po Lazarus, Harry McClintock–Big Rock Candy Mountain, Norman Blake (2)–You Are My Sunshine, Alison Krauss–Down To The River To Pray, The Soggy Bottom Boys*–I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King–Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake (2)–I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites–Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss–I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch–Didn't Leave Nobod
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: James Carter & The Prisoners–Po Lazarus, Harry McClintock–Big Rock Candy Mountain, Norman Blake (2)–You Are My Sunshine, Alison Krauss–Down To The River To Pray, The Soggy Bottom Boys*–I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King–Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake (2)–I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites–Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss–I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch–Didn't Leave Nobody But The Baby, Sarah*, Hannah* And Leah Peasall–In The Highways, The Cox Family–I Am Weary (Let Me Rest), John Hartford–I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), Ralph Stanley–O Death, The Soggy Bottom Boys*–In The Jailhouse Now, The Soggy Bottom Boys*–I Am A Man Of Constant Sorrow (With Band), John Hartford–Indian War Whoop, Fairfield Four*–Lonesome Valley, The Stanley Brothers–Angel Band

Отзывы о товаре Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478861192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
O Brother Where Art Thou?
Жанр
Кантри
Трек-лист
James Carter & The Prisoners–Po Lazarus, Harry McClintock–Big Rock Candy Mountain, Norman Blake (2)–You Are My Sunshine, Alison Krauss–Down To The River To Pray, The Soggy Bottom Boys*–I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King–Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake (2)–I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites–Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss–I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch–Didn't Leave Nobod
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: James Carter & The Prisoners–Po Lazarus, Harry McClintock–Big Rock Candy Mountain, Norman Blake (2)–You Are My Sunshine, Alison Krauss–Down To The River To Pray, The Soggy Bottom Boys*–I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King–Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake (2)–I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites–Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss–I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch–Didn't Leave Nobody But The Baby, Sarah*, Hannah* And Leah Peasall–In The Highways, The Cox Family–I Am Weary (Let Me Rest), John Hartford–I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), Ralph Stanley–O Death, The Soggy Bottom Boys*–In The Jailhouse Now, The Soggy Bottom Boys*–I Am A Man Of Constant Sorrow (With Band), John Hartford–Indian War Whoop, Fairfield Four*–Lonesome Valley, The Stanley Brothers–Angel Band
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Отзывы


Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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