Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: James Carter & The Prisoners–Po Lazarus, Harry McClintock–Big Rock Candy Mountain, Norman Blake (2)–You Are My Sunshine, Alison Krauss–Down To The River To Pray, The Soggy Bottom Boys*–I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King–Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake (2)–I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites–Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss–I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch–Didn't Leave Nobody But The Baby, Sarah*, Hannah* And Leah Peasall–In The Highways, The Cox Family–I Am Weary (Let Me Rest), John Hartford–I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), Ralph Stanley–O Death, The Soggy Bottom Boys*–In The Jailhouse Now, The Soggy Bottom Boys*–I Am A Man Of Constant Sorrow (With Band), John Hartford–Indian War Whoop, Fairfield Four*–Lonesome Valley, The Stanley Brothers–Angel Band
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитThe Weeknd, Starboy (0602557227512) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKid Cudi - Indicud (0602537356713) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитKin Ping Meh - Concrete (5021732410481) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Ost - O Brother Where Art Thou? (25Th Anniversary) (602478861192) виниловая пластинка