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Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) виниловая пластинка

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Stan Getz &amp; Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) - фото 1
Stan Getz &amp; Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stan Getz & Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Stan Getz And The Oscar Peterson Trio
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stan Getz &amp; Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) - фото 1
  • Stan Getz &amp; Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478984853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stan Getz & Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Stan Getz And The Oscar Peterson Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Want To Be Happy, Pennies From Heaven, Ballad Medley, I'm Glad There's You, Tour's End, I Was Doing All Right, Bronx Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Vault, 70 Verve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) виниловая пластинка

«Stan Getz and the Oscar Peterson Trio» — студийный альбом 1958 года тенор-саксофониста Стэна Гетца, записанный в сопровождении трио Оскара Питерсона. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Альбом «Stan Getz and the Oscar Peterson Trio», выпущенный в 1958 году на лейбле Verve Records, запечатлел редкую встречу двух контрастных, но дополняющих друг друга великих джазовых музыкантов: непринужденного тенор-саксофониста Стэна Гетца и блестящего Оскара Питерсона, во главе трио. В то время как трио Оскара Питерсона привыкло выступать с различными приглашенными солистами во время своих концертов «Jazz at the Philharmonic», для тенор-саксофониста это была необычная ситуация. Однако Стэн Гетц блестяще с ней справился. Изюминкой альбома является десятиминутное попурри из баллад, включающее не менее пяти известных джазовых стандартов.

Отзывы о товаре Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478984853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stan Getz & Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Stan Getz And The Oscar Peterson Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Want To Be Happy, Pennies From Heaven, Ballad Medley, I'm Glad There's You, Tour's End, I Was Doing All Right, Bronx Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Vault, 70 Verve
Страна производитель
Германия
Описание
«Stan Getz and the Oscar Peterson Trio» — студийный альбом 1958 года тенор-саксофониста Стэна Гетца, записанный в сопровождении трио Оскара Питерсона. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Альбом «Stan Getz and the Oscar Peterson Trio», выпущенный в 1958 году на лейбле Verve Records, запечатлел редкую встречу двух контрастных, но дополняющих друг друга великих джазовых музыкантов: непринужденного тенор-саксофониста Стэна Гетца и блестящего Оскара Питерсона, во главе трио. В то время как трио Оскара Питерсона привыкло выступать с различными приглашенными солистами во время своих концертов «Jazz at the Philharmonic», для тенор-саксофониста это была необычная ситуация. Однако Стэн Гетц блестяще с ней справился. Изюминкой альбома является десятиминутное попурри из баллад, включающее не менее пяти известных джазовых стандартов.
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Отзывы


Stan Getz & Oscar Peterson - Stan Getz And The Oscar Peterson Trio (602478984853) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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