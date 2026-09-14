Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) виниловая пластинка
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Описание товара Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) виниловая пластинка
Одно из самых легендарных выступлений в истории джаза, концерт квинтета Майлза Дэвиса в клубе The Plugged Nickel в декабре 1965 года, показал мастер-класс по контролируемой импровизации, разрушая традиции и переосмысливая свой музыкальный язык ночь за ночью. Записи The Plugged Nickel документируют революционные изменения, которые Второй Великий Квинтет совершил в импровизации в реальном времени, приветствуя неожиданности, отбрасывая уверенность и превращая «неправильные» ноты в откровения. Sony Legacy переиздаст бокс-сет из всех семи частей The Complete Plugged Nickel Sessions в январе 2026 года в рамках первого этапа годичного празднования столетия Майлза Дэвиса и выпустит один из самых впечатляющих полных сборников в виде двойного винилового издания на черном виниле к Черной пятнице. Включает более часа знакомых песен, перевернутых с ног на голову, в том числе такие стандарты, как «All Of You» и «My Funny Valentine», а также оригинальные композиции Майлза, такие как «So What» или «Agitation».
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