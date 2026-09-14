Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker And Art Pepper
Альбом (сингл)
Playboys
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732935
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker And Art Pepper
Альбом (сингл)
Playboys
Жанр
Jazz
Трек-лист
For Minors Only, Minor Yours, Resonant Emotions, Tynan Tyme, Picture Of Health, For Miles And Miles, C.T.A
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) виниловая пластинка
«Playboys» — джазовый альбом 1956 года, записанный трубачом Четом Бейкером и саксофонистом Артом Пеппером. Этот альбом стал третьей совместной работой Пеппера и Бейкера после «The Route» и «Chet Baker Big Band». Все три альбома были записаны в 1956 году. Линдси Планер из AllMusic отметила: «Эти невероятно приятные и зачастую энергичные записи идеально подойдут как для ценителей бибопа, так и для любителей мейнстримного джаза».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker And Art Pepper
Альбом (сингл)
Playboys
Жанр
Jazz
Трек-лист
For Minors Only, Minor Yours, Resonant Emotions, Tynan Tyme, Picture Of Health, For Miles And Miles, C.T.A
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
«Playboys» — джазовый альбом 1956 года, записанный трубачом Четом Бейкером и саксофонистом Артом Пеппером. Этот альбом стал третьей совместной работой Пеппера и Бейкера после «The Route» и «Chet Baker Big Band». Все три альбома были записаны в 1956 году. Линдси Планер из AllMusic отметила: «Эти невероятно приятные и зачастую энергичные записи идеально подойдут как для ценителей бибопа, так и для любителей мейнстримного джаза».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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