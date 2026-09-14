Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) виниловая пластинка
«A Night in Tunisia» — студийный альбом Арта Блейки и группы Jazz Messengers, выпущенный в мае 1961 года. В оригинальных аннотациях к альбому Барбара Дж. Гарднер написала: «Этот альбом — яркий пример выраженного Блейки желания продемонстрировать свой молодой талант. Здесь не только много места для сольных партий музыкантов; более того, все композиции, кроме заглавной, были написаны и аранжированы талантливыми молодыми джазовыми музыкантами из его группы». Современный рецензент журнала DownBeat высоко оценил сольные партии и выделил игру Блейки в «Kozo's Waltz»: «Его соло — поистине замечательная демонстрация современной игры на барабанах. Это обжигающая страсть и поразительная энергия, не говоря уже о безупречном ритме».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитMaria Callas - Casta Diva (V7) (coloured) (5054197003936) винило...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитJake Bugg - Saturday Night Sunday Morning (coloured) (0194398629...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитManic Street Preachers - The Ultra Vivid Lament (0194398954813) ...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSpirit Adrift - Forge Your Future (EP) (coloured) (0194399072714...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитDeserted Fear - Doomsday (0194399679319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитPrimal Scream - Demodelica (0194399045510) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитGrouplove - This Is This (0075678644283) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитBriston Maroney - Sunflower (coloured) (0075678645808) виниловая...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитSheila E. - In The Glamorous Life (coloured) (0603497845231) вин...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитCandi Staton - Trouble, Heartaches And Sadness (0190295309855) в...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитMajid Jordan - Majid Jordan (coloured) (0093624882855) виниловая...
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитForenzics - Shades And Echoes (5054197110375) виниловая пластинк...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) виниловая пластинка