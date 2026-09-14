Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SONGS FOR SWINGIN LOVERS!
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732926
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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SONGS FOR SWINGIN LOVERS!
Жанр
Swing
Трек-лист
You Make Me Feel So Young, It Happened In Monterey, You're Getting To Be A Habit With Me, You Brought A New Kind Of Love To Me, Too Marvelous For Words, Old Devil Moon, Pennies From Heaven, Love Is Here To Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopie, Swingin' Down The Lane, Anything Goes, How About You?, Chicago
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Make Me Feel So Young, It Happened In Monterey, You're Getting To Be A Habit With Me, You Brought A New Kind Of Love To Me, Too Marvelous For Words, Old Devil Moon, Pennies From Heaven, Love Is Here To Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopie, Swingin' Down The Lane, Anything Goes, How About You?, Chicago
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SONGS FOR SWINGIN LOVERS!
Жанр
Swing
Трек-лист
You Make Me Feel So Young, It Happened In Monterey, You're Getting To Be A Habit With Me, You Brought A New Kind Of Love To Me, Too Marvelous For Words, Old Devil Moon, Pennies From Heaven, Love Is Here To Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopie, Swingin' Down The Lane, Anything Goes, How About You?, Chicago
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Make Me Feel So Young, It Happened In Monterey, You're Getting To Be A Habit With Me, You Brought A New Kind Of Love To Me, Too Marvelous For Words, Old Devil Moon, Pennies From Heaven, Love Is Here To Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopie, Swingin' Down The Lane, Anything Goes, How About You?, Chicago
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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