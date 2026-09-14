Top.Mail.Ru
2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка - фото 1
2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка - фото 2
2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка - фото 3
2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
2 Brothers On The 4Th Floor
Альбом (сингл)
VERY BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка - фото 1
  • 2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка - фото 2
  • 2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка - фото 3
  • 2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732922
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
2 Brothers On The 4Th Floor
Альбом (сингл)
VERY BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can't He(Extended Intro Version), Turn Da Music Up (radio Version), Never Alone (Euro Radio Mix), Dreams (Will Come Alive), Let Me Be Free, Fly (Through The Starry Night), Come Take My Hand, Fairytales, Mirror Of Love, There's A Key, One Day, m Thinkin' Of U, Do You Know?, The Sun Will Be Shining, Heaven Is Here, Living in Cyberspace, Wonderful feeling, Stand Up And Live (DJ Jose vs. G-Spott Remix), Shine Like A Star, Dreams (Will Come Alive) (FraGiel Acoustic Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка

Бобби и Мартин Боер начали экспериментировать с музыкой в ??маленькой спальне на четвертом этаже многоквартирного дома своих родителей. Братья привлекли к сотрудничеству рэпера Da Smooth Baron MC и певицу Пегги «Герцогиню» для создания своего сценического шоу. Их первый сингл «Can't Help Myself» был выпущен в 1990 году и стал международным хитом в 1991 году. До их большого прорыва потребовалось некоторое время, но в 1993 году братья начали интенсивно работать над новым синглом. Уже не на четвертом этаже, а в настоящей студии. Именно здесь родился и был выпущен сингл «Never Alone» с вокалом D-Rock (Рене Филипс) и Des'Ray (Дезире Мандерс). Два брата вернулись и начали создавать международные хиты в стиле евродэнс. В 1993 и 1994 годах они подарили танцевальной сцене международные хиты: «Never Alone», «Dreams» и «Let Me Be Free». За годы существования группа 2 Brothers on the 4th Floor выпустила несколько международных хитов. Постепенно их стиль сместился от евроденса к хэппи-хардкору. Такие синглы, как «Fly (Through the Starry Night)», «Come Take My Hand» и «Fairytales», стали международными бестселлерами, возглавив чарты по всей Европе. В конце 1996 года группа 2 Brothers on the 4th Floor сменила стиль на R&B с синглом "One Day", который был хорошо принят публикой. Но Бобби и Мартин решили вернуться к своим евроденс-корням и выпустили сингл "I'm Thinkin' of U". Атмосфера по-прежнему сильна. Группа 2 Brothers on the 4th Floor до сих пор выступает на вечеринках и музыкальных фестивалях в стиле 90-х. Весь аудиоматериал был заново обработан для винила на основе оригинальных источников в сотрудничестве с Мартином и Бобби. Юбилейное издание альбома «The Very Best of 2 Brothers On The 4th Floor», посвященное 30-летию альбома, выпущено ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, и выпущено на прозрачном виниле. В комплект входит вкладыш.

Отзывы о товаре 2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
2 Brothers On The 4Th Floor
Альбом (сингл)
VERY BEST OF
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can't He(Extended Intro Version), Turn Da Music Up (radio Version), Never Alone (Euro Radio Mix), Dreams (Will Come Alive), Let Me Be Free, Fly (Through The Starry Night), Come Take My Hand, Fairytales, Mirror Of Love, There's A Key, One Day, m Thinkin' Of U, Do You Know?, The Sun Will Be Shining, Heaven Is Here, Living in Cyberspace, Wonderful feeling, Stand Up And Live (DJ Jose vs. G-Spott Remix), Shine Like A Star, Dreams (Will Come Alive) (FraGiel Acoustic Version)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Бобби и Мартин Боер начали экспериментировать с музыкой в ??маленькой спальне на четвертом этаже многоквартирного дома своих родителей. Братья привлекли к сотрудничеству рэпера Da Smooth Baron MC и певицу Пегги «Герцогиню» для создания своего сценического шоу. Их первый сингл «Can't Help Myself» был выпущен в 1990 году и стал международным хитом в 1991 году. До их большого прорыва потребовалось некоторое время, но в 1993 году братья начали интенсивно работать над новым синглом. Уже не на четвертом этаже, а в настоящей студии. Именно здесь родился и был выпущен сингл «Never Alone» с вокалом D-Rock (Рене Филипс) и Des'Ray (Дезире Мандерс). Два брата вернулись и начали создавать международные хиты в стиле евродэнс. В 1993 и 1994 годах они подарили танцевальной сцене международные хиты: «Never Alone», «Dreams» и «Let Me Be Free». За годы существования группа 2 Brothers on the 4th Floor выпустила несколько международных хитов. Постепенно их стиль сместился от евроденса к хэппи-хардкору. Такие синглы, как «Fly (Through the Starry Night)», «Come Take My Hand» и «Fairytales», стали международными бестселлерами, возглавив чарты по всей Европе. В конце 1996 года группа 2 Brothers on the 4th Floor сменила стиль на R&B с синглом "One Day", который был хорошо принят публикой. Но Бобби и Мартин решили вернуться к своим евроденс-корням и выпустили сингл "I'm Thinkin' of U". Атмосфера по-прежнему сильна. Группа 2 Brothers on the 4th Floor до сих пор выступает на вечеринках и музыкальных фестивалях в стиле 90-х. Весь аудиоматериал был заново обработан для винила на основе оригинальных источников в сотрудничестве с Мартином и Бобби. Юбилейное издание альбома «The Very Best of 2 Brothers On The 4th Floor», посвященное 30-летию альбома, выпущено ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, и выпущено на прозрачном виниле. В комплект входит вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка - стоимость товара 5030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...