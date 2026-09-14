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Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка

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Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Landreth
Альбом (сингл)
Bound By The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732917
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Landreth
Альбом (сингл)
Bound By The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Walkin' Blues, Bound By The Blues, The High Side, It Hurts Me Too, Where They Will, Cherry Ball Blues, Firebird Blues, Dust My Broom, Key To The Highway, Simcoe Street
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка

Альбом Сонни Ландрета Bound By The Blues знаменует возвращение к музыкальным корням слайд-гитариста. Он представляет собой смелую, мощную по звучанию коллекцию записей, которые поднимаются на заоблачные высоты джазовой импровизации, лучших образцов классического рока и неизбежно остаются глубоко связанными с элементарными эмоциональными и композиционными структурами, лежащими в основе исторического блюза. Bound by the Blues — это мощная дань уважения долговечности и гибкости жанра, а также его собственному творческому видению. Попутно Сонни упоминает Джими Хендрикса, Мадди Уотерса и некоторых других музыкальных кумиров Ландрета. Он также отдает дань уважения своему коллеге, слайд-гитаристу Джонни Винтеру, в инструментальной композиции «Firebird Blues». Он воссоздает несколько потрясающих каверов на «Walkin' Blues» Роберта Джонсона и «Dust My Broom» Элмора Джеймса. Ландрет продолжает развивать свое видение и свой музыкальный голос, создавая все более оригинальные и самобытные звуки, расширяющиеся от блюза, зайдеко, фолка, кантри и джаза, что делает «Bound By The Blues» одним из самых амбициозных его альбомов на сегодняшний день.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Landreth
Альбом (сингл)
Bound By The Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Walkin' Blues, Bound By The Blues, The High Side, It Hurts Me Too, Where They Will, Cherry Ball Blues, Firebird Blues, Dust My Broom, Key To The Highway, Simcoe Street
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Альбом Сонни Ландрета Bound By The Blues знаменует возвращение к музыкальным корням слайд-гитариста. Он представляет собой смелую, мощную по звучанию коллекцию записей, которые поднимаются на заоблачные высоты джазовой импровизации, лучших образцов классического рока и неизбежно остаются глубоко связанными с элементарными эмоциональными и композиционными структурами, лежащими в основе исторического блюза. Bound by the Blues — это мощная дань уважения долговечности и гибкости жанра, а также его собственному творческому видению. Попутно Сонни упоминает Джими Хендрикса, Мадди Уотерса и некоторых других музыкальных кумиров Ландрета. Он также отдает дань уважения своему коллеге, слайд-гитаристу Джонни Винтеру, в инструментальной композиции «Firebird Blues». Он воссоздает несколько потрясающих каверов на «Walkin' Blues» Роберта Джонсона и «Dust My Broom» Элмора Джеймса. Ландрет продолжает развивать свое видение и свой музыкальный голос, создавая все более оригинальные и самобытные звуки, расширяющиеся от блюза, зайдеко, фолка, кантри и джаза, что делает «Bound By The Blues» одним из самых амбициозных его альбомов на сегодняшний день.


Теги товара: Цветной винил
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