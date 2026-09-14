Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка
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Описание товара Sonny Landreth - Bound By The Blues (Solid Blue) (8712725751540) виниловая пластинка
Альбом Сонни Ландрета Bound By The Blues знаменует возвращение к музыкальным корням слайд-гитариста. Он представляет собой смелую, мощную по звучанию коллекцию записей, которые поднимаются на заоблачные высоты джазовой импровизации, лучших образцов классического рока и неизбежно остаются глубоко связанными с элементарными эмоциональными и композиционными структурами, лежащими в основе исторического блюза. Bound by the Blues — это мощная дань уважения долговечности и гибкости жанра, а также его собственному творческому видению. Попутно Сонни упоминает Джими Хендрикса, Мадди Уотерса и некоторых других музыкальных кумиров Ландрета. Он также отдает дань уважения своему коллеге, слайд-гитаристу Джонни Винтеру, в инструментальной композиции «Firebird Blues». Он воссоздает несколько потрясающих каверов на «Walkin' Blues» Роберта Джонсона и «Dust My Broom» Элмора Джеймса. Ландрет продолжает развивать свое видение и свой музыкальный голос, создавая все более оригинальные и самобытные звуки, расширяющиеся от блюза, зайдеко, фолка, кантри и джаза, что делает «Bound By The Blues» одним из самых амбициозных его альбомов на сегодняшний день.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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