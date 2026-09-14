Gogol Bordello - We Mean It, Man! (20286246466) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gogol Bordello
Альбом (сингл)
We Mean It, Man!
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732915
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Характеристики
Бренд
Essential Jazz Class
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Essential Jazz Class
Barcode
[20286246466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gogol Bordello
Альбом (сингл)
We Mean It, Man!
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
We Mean It, Man!, Life Is Possible Again, No Time For Idiots, Hater Liquidator, Boiling Point, Ignition, From Boyarka to Boyaca, Mystics, We Did Good With The Good We Did, Crayons, State Of Shock, Solidarity (Nick Launay Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gogol Bordello - We Mean It, Man! (20286246466) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: We Mean It, Man!, Life Is Possible Again, No Time For Idiots, Hater Liquidator, Boiling Point, Ignition, From Boyarka to Boyaca, Mystics, We Did Good With The Good We Did, Crayons, State Of Shock, Solidarity (Nick Launay Mix)
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Бренд
Essential Jazz Class
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Essential Jazz Class
Barcode
[20286246466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gogol Bordello
Альбом (сингл)
We Mean It, Man!
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
We Mean It, Man!, Life Is Possible Again, No Time For Idiots, Hater Liquidator, Boiling Point, Ignition, From Boyarka to Boyaca, Mystics, We Did Good With The Good We Did, Crayons, State Of Shock, Solidarity (Nick Launay Mix)
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: We Mean It, Man!, Life Is Possible Again, No Time For Idiots, Hater Liquidator, Boiling Point, Ignition, From Boyarka to Boyaca, Mystics, We Did Good With The Good We Did, Crayons, State Of Shock, Solidarity (Nick Launay Mix)
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Gogol Bordello - We Mean It, Man! (20286246466) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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