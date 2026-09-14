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Michael Schenker - Don'T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michael Schenker - Don'T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) виниловая пластинка

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Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 1
Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 2
Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 3
Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 4
Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 5
Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Schenker
Альбом (сингл)
Don'T Sell Your Soul
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 1
  • Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 2
  • Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 3
  • Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 4
  • Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 5
  • Michael Schenker - Don&#039;T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732912
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759207511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Schenker
Альбом (сингл)
Don'T Sell Your Soul
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Schenker - Don'T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) виниловая пластинка

Есть гитарные боги – и есть Майкл Шенкер. Начиная с его раннего успеха в Scorpions и новаторской работы с UFO и заканчивая образованием группы Майкла Шенкера в 1979 году, Шенкер был эталоном в эволюции хард-рока и металла. Спустя десятилетия MSG остается воплощением его бескомпромиссного художественного видения, и "Don't Sell Your Soul" - его последнее воплощение. На альбоме Майкл Шенкер играет вместе с давними союзниками: барабанщиком Бодо Шопфом, басистом Барендом Курбуа и клавишником Стивом Манном. Вокал: Безупречный Эрик Гренвалл, несомненно, один из лучших рок-вокалистов своего поколения и бывший вокалист Skid Row. Cостав потрясающих музыкантов дополняют приглашенные вокалисты Робин Маколи, Дмитрий "Лия" Лиапакис и Майкл Восс. ‘Don't Sell Your Soul’ - это вторая часть трилогии, записанная в едином порыве вдохновения. За первым альбомом ‘My Years with UFO" последовал аншлаговый тур, ознаменовавший триумфальное возвращение Шенкера к корням. Поскольку последняя глава выйдет в 2026 году, этот релиз станет еще одним напоминанием: Майкл Шенкер не просто продолжает работать, но и продолжает устанавливать стандарты!

Отзывы о товаре Michael Schenker - Don'T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759207511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Schenker
Альбом (сингл)
Don'T Sell Your Soul
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Don’t Selll Your Soul, Danger Zone, Eye of the Storm, Janey the Fox, Can’t Stand Waiting, Sign of the Times, The Chosen, It’s You, Sixstring Shotgun, Flesh & Bone, Surrender
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Есть гитарные боги – и есть Майкл Шенкер. Начиная с его раннего успеха в Scorpions и новаторской работы с UFO и заканчивая образованием группы Майкла Шенкера в 1979 году, Шенкер был эталоном в эволюции хард-рока и металла. Спустя десятилетия MSG остается воплощением его бескомпромиссного художественного видения, и "Don't Sell Your Soul" - его последнее воплощение. На альбоме Майкл Шенкер играет вместе с давними союзниками: барабанщиком Бодо Шопфом, басистом Барендом Курбуа и клавишником Стивом Манном. Вокал: Безупречный Эрик Гренвалл, несомненно, один из лучших рок-вокалистов своего поколения и бывший вокалист Skid Row. Cостав потрясающих музыкантов дополняют приглашенные вокалисты Робин Маколи, Дмитрий "Лия" Лиапакис и Майкл Восс. ‘Don't Sell Your Soul’ - это вторая часть трилогии, записанная в едином порыве вдохновения. За первым альбомом ‘My Years with UFO" последовал аншлаговый тур, ознаменовавший триумфальное возвращение Шенкера к корням. Поскольку последняя глава выйдет в 2026 году, этот релиз станет еще одним напоминанием: Майкл Шенкер не просто продолжает работать, но и продолжает устанавливать стандарты!
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