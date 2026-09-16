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Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 732879
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Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние , 732879

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Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - фото 1
  • Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - фото 2
  • Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - фото 3
  • Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
5 620 руб.  8 640 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние
5 620 руб. -35%
8 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beats
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
беспроводной зарядный футляр, кабель USB-C/USB-C
Цвет
красный
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , кейс, наушники, кабель, накладки Причина уценки : вскрыты

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Beats
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
беспроводной зарядный футляр, кабель USB-C/USB-C
Цвет
красный
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , кейс, наушники, кабель, накладки Причина уценки : вскрыты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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