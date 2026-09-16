Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние , 732879
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%5 620 руб. 8 640 руб.
В наличии
Код товара: 732879
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 620 руб. -35%
8 640 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
беспроводной зарядный футляр, кабель USB-C/USB-C
Цвет
красный
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , кейс, наушники, кабель, накладки Причина уценки : вскрыты
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
беспроводной зарядный футляр, кабель USB-C/USB-C
Цвет
красный
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка , кейс, наушники, кабель, накладки Причина уценки : вскрыты
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Red (MJ593) хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5620 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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