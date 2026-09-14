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Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0)

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Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0) - фото 1
Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0) - фото 2
Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
7800
Производительность, л/ч
1000
Длина шланга
10 м
Макс. температура воды на входе
30
Минимальное рабочее давление
30
Максимальное рабочее давление
210
Колеса
да
Источник питания
от сети
  • Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0) - фото 1
  • Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0) - фото 2
  • Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
541 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732866
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Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность двигателя
7800
Производительность, л/ч
1000
Длина шланга
10 м
Макс. температура воды на входе
30
Минимальное рабочее давление
30
Максимальное рабочее давление
210
Колеса
да
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.61х0.52
Вес, кг.
78

Описание товара Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0)

Karcher HDS 10/21-4 M - профессиональный аппарат высокого давления с нагревом воды среднего класса производительностью 1000 л/ч и рабочим давлением 210 бар. Предназначен для длительной непрерывной работы, связанной с мойкой технологического оборудования, автотранспорта, узлов и деталей машин и оборудования, фасадов зданий и проч. Современное оснащение экономит время и силы - благодаря пистолету высокого давления EASY!Force и системе быстрого соединения EASY!Lock.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0)




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Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность двигателя
7800
Производительность, л/ч
1000
Длина шланга
10 м
Макс. температура воды на входе
30
Минимальное рабочее давление
30
Максимальное рабочее давление
210
Колеса
да
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Karcher HDS 10/21-4 M - профессиональный аппарат высокого давления с нагревом воды среднего класса производительностью 1000 л/ч и рабочим давлением 210 бар. Предназначен для длительной непрерывной работы, связанной с мойкой технологического оборудования, автотранспорта, узлов и деталей машин и оборудования, фасадов зданий и проч. Современное оснащение экономит время и силы - благодаря пистолету высокого давления EASY!Force и системе быстрого соединения EASY!Lock.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 541270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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