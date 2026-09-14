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SSD Накопитель SSD Samsung 2.5" 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 2.5" 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM

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Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 1
Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 2
Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 3
Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 4
Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Энергопотребление
35
  • Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 2.5&quot; 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732862
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung 2.5" 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM

Накопитель SSD Samsung 2.5" 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2.5" 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
35
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Samsung 2.5" 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM
Самовывоз
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Отзывы


Накопитель SSD Samsung 2.5" 2TB 870 EVO Client SSD MZ-77E2T0 SATA MZ-77E2T0B/AM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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