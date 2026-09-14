Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7680
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
429 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732861
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7680
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Время наработки на отказ, час
2500000
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4
Твердотельный накопитель/ Samsung SSD PM9D3a, 7680GB, U.3(2.5" 15mm), NVMe, PCIe 5.0x4, 3D TLC, R/W 12000/6000MB/s, IOPs 2 000 000/300 000, TBW 14016, DWPD 1 (12 мес.)
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Бренд
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7680
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Время наработки на отказ, час
2500000
Твердотельный накопитель/ Samsung SSD PM9D3a, 7680GB, U.3(2.5" 15mm), NVMe, PCIe 5.0x4, 3D TLC, R/W 12000/6000MB/s, IOPs 2 000 000/300 000, TBW 14016, DWPD 1 (12 мес.)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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