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SSD Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4

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Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 1
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 2
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 3
Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7680
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
  • Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5&quot; 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
429 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732861
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7680
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Время наработки на отказ, час
2500000
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4

Твердотельный накопитель/ Samsung SSD PM9D3a, 7680GB, U.3(2.5" 15mm), NVMe, PCIe 5.0x4, 3D TLC, R/W 12000/6000MB/s, IOPs 2 000 000/300 000, TBW 14016, DWPD 1 (12 мес.)



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
7680
Скорость чтения, Мб/c
12000
Скорость записи, Мб/с
6000
Время наработки на отказ, час
2500000
Описание
Твердотельный накопитель/ Samsung SSD PM9D3a, 7680GB, U.3(2.5" 15mm), NVMe, PCIe 5.0x4, 3D TLC, R/W 12000/6000MB/s, IOPs 2 000 000/300 000, TBW 14016, DWPD 1 (12 мес.)


Теги товара: 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 2.5", 6000, 2.5"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung PM9D3a, 7680Gb, U.3(2.5" 15мм), NVMe, PCIe 5.0x4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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