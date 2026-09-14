Накопитель SSD Samsung PM893 SATA2.5" 480Gb TLC MZ7L3480HCHQ-00B7C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732859
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD Samsung PM893 SATA2.5" 480Gb TLC MZ7L3480HCHQ-00B7C
Накопитель SSD Samsung PM893 SATA2.5" 480Gb TLC MZ7L3480HCHQ-00B7C
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 57 450 руб.14363 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 58 290 руб.14573 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 59 910 руб.14978 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 4TB 990 Pro (MZ-V9P4T0CW)
-
В наличииЦена 64 960 руб.16240 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
-
В наличииЦена 65 710 руб.16428 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 960Gb PCIe 5.0 x4 PM9D3a MZWL6960HFJA-00A...
-
В наличииЦена 70 360 руб.17590 руб. в СплитНакопитель SSD Micron 5300MAX 960Gb (MTFDDAK960TDT-1AW1ZABYY)
-
В наличииЦена 74 100 руб.18525 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM883 960Gb (MZ7LH960HAJR-00005)
-
В наличииЦена 77 340 руб.19335 руб. в СплитНакопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 960GB (SSDSC2KB96...
-
В наличииЦена 90 310 руб.22578 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 800GB SNV5420-800G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 91 540 руб.22885 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 960GB (MZ7L3960HCJR-00A07)
-
В наличииЦена 112 190 руб.28048 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2.5", 960GB (MZILG960HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 147 610 руб.36903 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 1.92TB (MZ7L31T9HBLT-00A07)
Накопитель SSD Samsung PM893 SATA2.5" 480Gb TLC MZ7L3480HCHQ-00B7C
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Samsung PM893 SATA2.5" 480Gb TLC MZ7L3480HCHQ-00B7C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung PM893 SATA2.5" 480Gb TLC MZ7L3480HCHQ-00B7C