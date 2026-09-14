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SSD Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4

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Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 1
Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 2
Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 3
Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 4
Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 5
Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 6
Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 7
Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 8
Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 8
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732854
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4

SSD накопители Samsung представляют собой высокопроизводительные решения для современных вычислительных задач. Этот конкретный накопитель, выполненный в форм-факторе M.2 2280, сочетает в себе новейшие технологии и надежную производительность, которые стали синонимом бренда Samsung. С емкостью 1000 Гб, этот SSD накопитель обеспечивает достаточное пространство для хранения больших объемов данных, что делает его идеальным выбором для игр, мультимедиа и профессиональных приложений. Благодаря быстрому интерфейсу подключения PCIe 5.0 x4, накопитель демонстрирует молниеносную скорость передачи данных, с максимальной скоростью чтения до 14700 МБajt/c и скоростью записи до 13300 МБajt/c. Это позволяет пользователям наслаждаться сверхбыстрой загрузкой приложений, мультизадачностью и быстрым переносом файлов. Используя ячейки флэш-памяти типа TLC, данный SSD обеспечивает эффективный баланс между скоростью, надежностью и стоимостью. Максимальный ресурс записи на уровне 600 Тб гарантирует долговечность и продолжительный срок службы накопителя, что особенно важно для пользователей, ежедневно работающих с большими объемами данных. Произведенный в Китае, этот SSD от Samsung представляет собой сочетание передовых технологий и качества, предлагая пользователям решение, которое не только удовлетворяет, но и превосходит современные стандарты производительности и надежности.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1000
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14700
Скорость записи, Мб/с
13300
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители Samsung представляют собой высокопроизводительные решения для современных вычислительных задач. Этот конкретный накопитель, выполненный в форм-факторе M.2 2280, сочетает в себе новейшие технологии и надежную производительность, которые стали синонимом бренда Samsung. С емкостью 1000 Гб, этот SSD накопитель обеспечивает достаточное пространство для хранения больших объемов данных, что делает его идеальным выбором для игр, мультимедиа и профессиональных приложений. Благодаря быстрому интерфейсу подключения PCIe 5.0 x4, накопитель демонстрирует молниеносную скорость передачи данных, с максимальной скоростью чтения до 14700 МБajt/c и скоростью записи до 13300 МБajt/c. Это позволяет пользователям наслаждаться сверхбыстрой загрузкой приложений, мультизадачностью и быстрым переносом файлов. Используя ячейки флэш-памяти типа TLC, данный SSD обеспечивает эффективный баланс между скоростью, надежностью и стоимостью. Максимальный ресурс записи на уровне 600 Тб гарантирует долговечность и продолжительный срок службы накопителя, что особенно важно для пользователей, ежедневно работающих с большими объемами данных. Произведенный в Китае, этот SSD от Samsung представляет собой сочетание передовых технологий и качества, предлагая пользователям решение, которое не только удовлетворяет, но и превосходит современные стандарты производительности и надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 Samsung 1.0Tb 9100 PRO Series MZ-VAP1T0СW (PCIe 5x4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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