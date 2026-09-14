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SSD Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3

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Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 1
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 2
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 3
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 4
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 5
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 6
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 1
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 2
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 3
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 4
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 5
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 6
  • Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732850
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Характеристики

Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3

Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3

Отзывы о товаре Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3




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Характеристики
Бренд
Crucial
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6900
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Crucial T500 4Tb PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD CT4000T500SSD3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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