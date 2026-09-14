Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial E100, 1Tb, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, NVMe, R/W 5000/4500
**Твердотельный накопитель SSD Crucial E100 1TB (CT1000E100SSD8)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Crucial E100! **Почему стоит выбрать Crucial E100?** * **Высокая скорость работы:** максимальная скорость чтения — до 5000 МБ/с, записи — до 4500 МБ/с. Забудьте о долгом ожидании загрузки операционной системы и приложений! * **Большой объём:** 1 ТБ (1024 ГБ) позволит хранить большое количество данных — от операционных систем и программ до мультимедийных файлов. * **Современный интерфейс PCI-E 4.0 x4:** обеспечивает высокую пропускную способность и совместимость с современными материнскими платами. * **Компактный форм-фактор M.2 2280:** легко устанавливается в большинство современных компьютеров и ноутбуков. * **Надёжная технология 3D NAND TLC:** гарантирует долговечность и стабильность работы накопителя. Твердотельный накопитель Crucial E100 — это идеальное решение для тех, кто хочет ускорить работу своего компьютера и получить достаточно места для хранения данных.
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