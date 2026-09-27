Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4xDDR5 (90MB1EP0-M1EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4xDDR5 (90MB1EP0-M1EAY0)
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI оснащена массивными радиаторами охлаждения серебристого цвета с декоративными подсвечиваемыми элементами серии ROG. Она ориентирована на компьютерных энтузиастов. Высокая производительность для приложений и игр обеспечивается благодаря интерфейсу PCI-E 5.0, поддержке памяти DDR5 и процессорному разъему LGA 1700. Одна из особенностей платы ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI – интегрированный модуль Wi-Fi для беспроводного доступа к Интернету. Кнопка Q-RELEASE упрощает замену комплектующих. Индикаторы Q-LED информируют о неполадках в работе платформы. Освещение RGB настраивается по предпочтениям пользователя. Дополнительно предусмотрены 3 разъема для адресуемой и 1 для неадресуемой подсветки. Шестислойная печатная плата улучшает рассеивание тепла в области системы питания, что повышает стабильность работы платформы.
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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