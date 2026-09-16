Уцененный товар Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние, 732840
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%9 120 руб. 12 490 руб.
В наличии
Код товара: 732840
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 120 руб. -27%
12 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1600
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
контейнер (бак), мешок
Тип уборки
сбор влажного мусора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х33
Вес, кг.
7
Описание товара Уцененный товар Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, пылесос, шланг , 3 трубки, насадка Причина уценки : повреждена коробка
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Теги товара: мощные
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1600
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
контейнер (бак), мешок
Тип уборки
сбор влажного мусора
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, пылесос, шланг , 3 трубки, насадка Причина уценки : повреждена коробка
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Уцененный товар Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9120 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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