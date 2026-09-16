Top.Mail.Ru
Уцененный товар Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 732840
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние, 732840

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - фото 1
Уценка
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - фото 2
Уценка
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - фото 3
Уценка
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - фото 1
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - фото 2
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - фото 3
  • Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
9 120 руб.  12 490 руб. 
Начислим 266 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732840
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние
9 120 руб. -27%
12 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1600
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
контейнер (бак), мешок
Тип уборки
сбор влажного мусора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х33
Вес, кг.
7

Описание товара Уцененный товар Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, пылесос, шланг , 3 трубки, насадка Причина уценки : повреждена коробка



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Уцененный товар Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Строительный пылесос
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1600
Объем бака
20
Питание
сеть
Система очистки фильтра
полуавтоматическая
Тип пылесборника
контейнер (бак), мешок
Тип уборки
сбор влажного мусора
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, документы, пылесос, шланг , 3 трубки, насадка Причина уценки : повреждена коробка


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1620-STORM отличное состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9120 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...