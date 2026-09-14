Машинка для стрижки Vitek Euphoria VT-1356 черный 5Вт (насадок в компл:4шт)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732818
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
80 мин.
Количество насадок
4
Комплектация
машинка, насадки, документация, упаковка
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х5
Вес, г.
360
Описание товара Машинка для стрижки Vitek Euphoria VT-1356 черный 5Вт (насадок в компл:4шт)
Ккомпактный черный прибор мощностью 5 Вт с питанием от Li-ion аккумулятора, обеспечивающим до 80 минут работы (полный заряд за 2 часа). В комплект входят 4 сменные насадки для регулировки длины стрижки
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Бренд
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
80 мин.
Количество насадок
4
Комплектация
машинка, насадки, документация, упаковка
Страна производства
Китай
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Ккомпактный черный прибор мощностью 5 Вт с питанием от Li-ion аккумулятора, обеспечивающим до 80 минут работы (полный заряд за 2 часа). В комплект входят 4 сменные насадки для регулировки длины стрижки
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Смотрите также: Машинки для стрижки волос, Триммеры, окантовочные, машинки-триммеры, для стрижки и окантовки бороды
Машинка для стрижки Vitek Euphoria VT-1356 черный 5Вт (насадок в компл:4шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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