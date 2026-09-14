Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ирригатор
Количество режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1450
Насадок в комплекте
4
Виды насадкок в коиплекте
стандартная, ортодонтическая, для имплантов, для языка
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732811
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, насадки, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1450
Насадок в комплекте
4
Виды насадкок в коиплекте
стандартная, ортодонтическая, для имплантов, для языка
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
688
Описание товара Ирригатор Waterpik WP-492 EU портатив. импульсн. 4насад. черный
Ирригатор идеально подходит для удаления бактерий глубоко между зумами и под линией десен, куда не могут добраться традиционные зубные щетки и зубная нить
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Бренд
Тип товара
Ирригатор
Комплектация
ирригатор, насадки, документация, упаковка
Цвет
черный
Количество режимов
2
Частота пульсации воды, импульсов/мин
1450
Насадок в комплекте
4
Виды насадкок в коиплекте
стандартная, ортодонтическая, для имплантов, для языка
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Ирригатор идеально подходит для удаления бактерий глубоко между зумами и под линией десен, куда не могут добраться традиционные зубные щетки и зубная нить
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки, недорогие
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