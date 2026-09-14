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Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый

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Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 1
Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 2
Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 3
Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 4
Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 5
Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 6
Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 7
Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 1
  • Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 2
  • Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 3
  • Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 4
  • Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 5
  • Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 6
  • Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 7
  • Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732804
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
зарядки, разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, адаптер питания, документация, станция для зарядки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х10
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый

Электробритва Philips для мужчин — это высококачественный прибор, обеспечивающий комфортное и эффективное бритье. Модель оснащена ярким дисплеем, который упрощает управление и контроль за состоянием устройства. Водонепроницаемый корпус позволяет использовать бритву как для сухого, так и для влажного бритья, а также без проблем ополаскивать ее под водой. Бритва оснащена роторной системой бритья с тремя плавающими головками, которые точно подстраиваются под контуры лица, обеспечивая гладкий результат без раздражений. Благодаря наличию триммера, вы легко сможете подравнивать усы или бакенбарды. Одной из ключевых особенностей является быстрый заряд аккумулятора типа Li-Ion, который позволяет быстро подготовить бритву к работе. Для удобства транспортировки предусмотрена дорожная блокировка. Комфортное использование обеспечивают нескользящие вставки на рукоятке. Дополнительно устройство имеет уникальную систему очистки и зарядки, что облегчает уход за бритвой и поддержание ее в рабочем состоянии. Для гигиеничности в бритве предусмотрен отсек для сбора волосков, который легко очищается. Подвижный бритвенный блок гарантирует максимально плотное прилегание к коже. Электробритва Philips — это безупречное сочетание современных технологий и удобства использования, которое оценят все мужчины.

Отзывы о товаре Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
зарядки, разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, адаптер питания, документация, станция для зарядки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Развернуть
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Philips для мужчин — это высококачественный прибор, обеспечивающий комфортное и эффективное бритье. Модель оснащена ярким дисплеем, который упрощает управление и контроль за состоянием устройства. Водонепроницаемый корпус позволяет использовать бритву как для сухого, так и для влажного бритья, а также без проблем ополаскивать ее под водой. Бритва оснащена роторной системой бритья с тремя плавающими головками, которые точно подстраиваются под контуры лица, обеспечивая гладкий результат без раздражений. Благодаря наличию триммера, вы легко сможете подравнивать усы или бакенбарды. Одной из ключевых особенностей является быстрый заряд аккумулятора типа Li-Ion, который позволяет быстро подготовить бритву к работе. Для удобства транспортировки предусмотрена дорожная блокировка. Комфортное использование обеспечивают нескользящие вставки на рукоятке. Дополнительно устройство имеет уникальную систему очистки и зарядки, что облегчает уход за бритвой и поддержание ее в рабочем состоянии. Для гигиеничности в бритве предусмотрен отсек для сбора волосков, который легко очищается. Подвижный бритвенный блок гарантирует максимально плотное прилегание к коже. Электробритва Philips — это безупречное сочетание современных технологий и удобства использования, которое оценят все мужчины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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