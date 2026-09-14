Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый
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Характеристики
Описание товара Электробритва Philips S9974/35 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый
Электробритва Philips для мужчин — это высококачественный прибор, обеспечивающий комфортное и эффективное бритье. Модель оснащена ярким дисплеем, который упрощает управление и контроль за состоянием устройства. Водонепроницаемый корпус позволяет использовать бритву как для сухого, так и для влажного бритья, а также без проблем ополаскивать ее под водой. Бритва оснащена роторной системой бритья с тремя плавающими головками, которые точно подстраиваются под контуры лица, обеспечивая гладкий результат без раздражений. Благодаря наличию триммера, вы легко сможете подравнивать усы или бакенбарды. Одной из ключевых особенностей является быстрый заряд аккумулятора типа Li-Ion, который позволяет быстро подготовить бритву к работе. Для удобства транспортировки предусмотрена дорожная блокировка. Комфортное использование обеспечивают нескользящие вставки на рукоятке. Дополнительно устройство имеет уникальную систему очистки и зарядки, что облегчает уход за бритвой и поддержание ее в рабочем состоянии. Для гигиеничности в бритве предусмотрен отсек для сбора волосков, который легко очищается. Подвижный бритвенный блок гарантирует максимально плотное прилегание к коже. Электробритва Philips — это безупречное сочетание современных технологий и удобства использования, которое оценят все мужчины.
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Теги товара: роторные, для влажного бритья, с самоочисткой
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Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, сеточные, аккумуляторные, немецкие, роторные philips
Теги товара: роторные, для влажного бритья, с самоочисткой
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