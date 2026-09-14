Насадка для ирригатора Hasten HAS815 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка сменная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732802
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Характеристики
Бренд
Hasten
Тип товара
Насадка сменная
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для чистки языка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
117
Описание товара Насадка для ирригатора Hasten HAS815 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875
Насадка для языка HAS815 предназначена для очищения языка от бактериального налета. Чистка языка ведет к предотвращению неприятного запаха изо рта и общему оздоровлению организма. В упаковке одна насадка HAS815 для языка для индивидуального использования. Рекомендуется проводить замену насадок для языка через 3-4 месяца регулярного использования. Насадки для языка находятся в удобном пластиковом кейсе для хранения. В комплект HAS815 входят 2 насадки для языка и пластиковый кейс. Насадки HAS815 предназначены для ирригатора HAS810
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Бренд
Hasten
Тип товара
Насадка сменная
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для чистки языка
Страна производитель
Китай
Насадка для языка HAS815 предназначена для очищения языка от бактериального налета. Чистка языка ведет к предотвращению неприятного запаха изо рта и общему оздоровлению организма. В упаковке одна насадка HAS815 для языка для индивидуального использования. Рекомендуется проводить замену насадок для языка через 3-4 месяца регулярного использования. Насадки для языка находятся в удобном пластиковом кейсе для хранения. В комплект HAS815 входят 2 насадки для языка и пластиковый кейс. Насадки HAS815 предназначены для ирригатора HAS810
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Насадка для ирригатора Hasten HAS815 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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