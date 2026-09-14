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Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732801
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Описание товара Насадка для ирригатора Hasten HAS813 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875
Сменные насадки HAS813 предназначены для ежедневного качественного ухода за искусственными конструкциями зубов. Каждая насадка имеет щитинки, которые вместе с направленным потоком жидкости позволяют быстро и эффективно удалять налет вокруг виниров, имплантов, протезов, коронок, мостов. Конструкция чистящей головки насадки HAS813 позволяет проникать в места соприкосновения искусственных конструкций зубов с деснами и обеспечивать эффективный гигиенический уход полости рта. Рекомендуется проводить замену насадок для имплантов через 3-4 месяца регулярного использования. Насадки для имплантов находятся в удобном пластиковом кейсе для хранения. В комплект HAS813 входят 2 насадки для имплантов и пластиковый кейс. Насадки HAS813 предназначены для ирригатора HAS810
Сменные насадки HAS813 предназначены для ежедневного качественного ухода за искусственными конструкциями зубов. Каждая насадка имеет щитинки, которые вместе с направленным потоком жидкости позволяют быстро и эффективно удалять налет вокруг виниров, имплантов, протезов, коронок, мостов. Конструкция чистящей головки насадки HAS813 позволяет проникать в места соприкосновения искусственных конструкций зубов с деснами и обеспечивать эффективный гигиенический уход полости рта. Рекомендуется проводить замену насадок для имплантов через 3-4 месяца регулярного использования. Насадки для имплантов находятся в удобном пластиковом кейсе для хранения. В комплект HAS813 входят 2 насадки для имплантов и пластиковый кейс. Насадки HAS813 предназначены для ирригатора HAS810
Насадка для ирригатора Hasten HAS813 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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