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Насадка для ирригатора Hasten HAS812 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для ирригатора Hasten HAS812 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875

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Насадка для ирригатора Hasten HAS812 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875 - фото 1
Насадка для ирригатора Hasten HAS812 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
  • Насадка для ирригатора Hasten HAS812 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875 - фото 1
  • Насадка для ирригатора Hasten HAS812 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732800
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Характеристики

Бренд
Hasten
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для межзубных промежутков
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х5х2
Вес, г.
117

Описание товара Насадка для ирригатора Hasten HAS812 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875

Ортодонтические насадки HAS812 предназначены для наилучшей очистки от бактериального налета: мостов, брекетов, протезов и любых других ортодонтических конструкций. Чистка полости рта насадкой HAS812 необходима во время ношения ортодонтических конструкций, так как при этом требуется особый гигиенический уход. Рекомендуется проводить замену ортодонтических насадок через 3-4 месяца регулярного использования. Ортодонтические насадки находятся в удобном пластиковом кейсе для хранения. В комплект HAS812 входят 2 ортодонтические насадки и пластиковый кейс. Насадки HAS812 предназначены для ирригатора HAS810

Отзывы о товаре Насадка для ирригатора Hasten HAS812 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875




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Характеристики
Бренд
Hasten
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для межзубных промежутков
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Ортодонтические насадки HAS812 предназначены для наилучшей очистки от бактериального налета: мостов, брекетов, протезов и любых других ортодонтических конструкций. Чистка полости рта насадкой HAS812 необходима во время ношения ортодонтических конструкций, так как при этом требуется особый гигиенический уход. Рекомендуется проводить замену ортодонтических насадок через 3-4 месяца регулярного использования. Ортодонтические насадки находятся в удобном пластиковом кейсе для хранения. В комплект HAS812 входят 2 ортодонтические насадки и пластиковый кейс. Насадки HAS812 предназначены для ирригатора HAS810
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для ирригатора Hasten HAS812 (упак.:2шт) для HAS810, HAS845, HAS870, HAS875 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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