Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Объем оперативной памяти
512 Мб
Объем встроенной памяти, Гб
8 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
нет
Wi-Fi
да
Продолжительность работы (страницы)
9000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732776
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Описание товара Электронная книга PocketBook 629 Verse Bright Blue (PB629-2-WW)
Электронная книга PocketBook 629 Verse представлена в голубом цвете корпуса. На задней панели присутствуют бороздки для уверенного хвата без риска случайного выскальзывания. В устройстве предусмотрены словари с возможностью перевода выделенного слова, которые будут особенно полезны для изучающих иностранные языки пользователей. Поддержка Wi-Fi позволит закачивать книги в ридер по Интернету. 6-дюймовый экран предусматривает подсветку, которая реализована по принципу фонарика. Она не «бьет» прямо в глаза и освещает дисплей сбоку, благодаря чему не раздражает зрение.
Электронная книга PocketBook 629 Verse поддерживает множество форматов книг и документов, поэтому на ней можно будет открыть практически любой файл. Поклонникам комиксов доступны форматы CBR и CBZ. Одним из плюсов модели является экономичное потребление. При чтении ридера два-три часа в сутки без включенной подсветки его аккумулятор нужно будет заряжать примерно раз в два месяца.
Электронная книга PocketBook 629 Verse представлена в голубом цвете корпуса. На задней панели присутствуют бороздки для уверенного хвата без риска случайного выскальзывания. В устройстве предусмотрены словари с возможностью перевода выделенного слова, которые будут особенно полезны для изучающих иностранные языки пользователей. Поддержка Wi-Fi позволит закачивать книги в ридер по Интернету. 6-дюймовый экран предусматривает подсветку, которая реализована по принципу фонарика. Она не «бьет» прямо в глаза и освещает дисплей сбоку, благодаря чему не раздражает зрение.
Электронная книга PocketBook 629 Verse поддерживает множество форматов книг и документов, поэтому на ней можно будет открыть практически любой файл. Поклонникам комиксов доступны форматы CBR и CBZ. Одним из плюсов модели является экономичное потребление. При чтении ридера два-три часа в сутки без включенной подсветки его аккумулятор нужно будет заряжать примерно раз в два месяца.
Электронная книга PocketBook 629 Verse Bright Blue (PB629-2-WW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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