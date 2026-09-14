Планшет Huawei MatePad Pro 12.2" 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad Pro 12.2" 12/256Gb Wi-Fi (53014HVS) черный
Планшет Huawei — это мощное и стильное устройство, предназначенное для самых требовательных пользователей. Данный планшет оснащен большим 12,2-дюймовым экраном с разрешением 2800x1840, что обеспечивает высочайшее качество изображения и позволяет наслаждаться яркими и четкими деталями. Встроенная память объемом 256 Гб предоставляет достаточно места для ваших приложений, фотографий и видео. С впечатляющей оперативной памятью в 12 Гб, планшет обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности и запуске ресурсоемких приложений. Оснащенный мощным процессором HiSilicon Kirin T92A, этот планшет легко справляется с любыми задачами, от просмотра видео в высоком разрешении до работы с профессиональными приложениями. Операционная система HarmonyOS предлагает интуитивно понятный и удобный интерфейс, повышая комфорт использования. Энергии устройства хватит на долго благодаря аккумулятору емкостью 10100 мА·ч с технологией Li-Pol. Планшет также поддерживает широкий спектр навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым спутником в путешествиях. Элегантный алюминиевый корпус в черном цвете подчеркивает стиль и современность устройства. В комплекте поставляется клавиатура, превращающая планшет в полноценную альтернативу ноутбуку. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C, что обеспечивает удобство и универсальность подключения. Произведенный в Китае, планшет Huawei представляет собой комбинацию изысканного дизайна, передовых технологий и надежной производительности для пользователей, ценящих качество и комфорт.
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Теги товара: для студента, для учебы
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: для студента, для учебы
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