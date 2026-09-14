Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый

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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 11.5S
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732714
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**Планшет Huawei MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB SLG-W09 SPACE GRAY — стиль и высокая производительность**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом Huawei MATEPAD 11.5S! Это устройство идеально подойдёт как для работы, так и для развлечений.
**Почему стоит выбрать Huawei MATEPAD 11.5S?**
* **Высокая производительность:** благодаря мощному процессору HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS обеспечивают насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора.
* **Плавная картинка:** частота обновления экрана 144 Гц делает изображение максимально плавным, что особенно важно при играх и просмотре видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 8800 мАч позволяет использовать планшет в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть устройство в строй.
* **Удобство работы:** в комплект входит клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё более комфортной.
**Дополнительные преимущества:**
* проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения различных устройств;
* одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков;
* стильный серый корпус в дизайне моноблока.
Huawei MATEPAD 11.5S — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для работы и развлечений.
**Планшет Huawei MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB SLG-W09 SPACE GRAY — стиль и высокая производительность**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом Huawei MATEPAD 11.5S! Это устройство идеально подойдёт как для работы, так и для развлечений.
**Почему стоит выбрать Huawei MATEPAD 11.5S?**
* **Высокая производительность:** благодаря мощному процессору HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов.
* **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 пикселей и технология IPS обеспечивают насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора.
* **Плавная картинка:** частота обновления экрана 144 Гц делает изображение максимально плавным, что особенно важно при играх и просмотре видео.
* **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 8800 мАч позволяет использовать планшет в течение длительного времени без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть устройство в строй.
* **Удобство работы:** в комплект входит клавиатура, которая превратит ваш планшет в компактный ноутбук и сделает работу с документами ещё более комфортной.
**Дополнительные преимущества:**
* проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения различных устройств;
* одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков;
* стильный серый корпус в дизайне моноблока.
Huawei MATEPAD 11.5S — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для работы и развлечений.
Планшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb Wi-Fi (53014KRL) +KB серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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