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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.2
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92A
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732713
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Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, документация, клавиатура
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.2
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92A
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
271.25 х 182.53 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.05
Описание товара Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2" (53014HVP) зеленый
**Планшет HUAWEI MatePad Pro 12.2' 12+512Gb PaperMatte Edition Wi-Fi + клавиатура, зелёный**
Откройте для себя новые горизонты с планшетом HUAWEI MatePad Pro — идеальным сочетанием мощности, стиля и функциональности.
**Основные характеристики:**
* **Дисплей:** 12.2', разрешение 2800x1840 пикселей, частота обновления 144 Гц, технология OLED — для ярких и насыщенных цветов.
* **Память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов и приложений.
* **Процессор:** HiSilicon — высокая производительность для любых задач.
* **Аккумулятор:** ёмкость 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки — долго работайте без подзарядки.
* **Камеры:** две тыловые камеры для качественных снимков и видеозвонков.
* **Безопасность:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных.
* **Интерфейсы:** USB Type-C для подключения различных устройств и передачи данных.
**Особенности:**
* **Клавиатура в комплекте:** удобно для работы с текстом и другими задачами.
* **Цвет:** зелёный — стильный и современный дизайн.
* **Год релиза:** 2025 — планшет оснащён современными технологиями и функциями.
HUAWEI MatePad Pro — это не просто планшет, это ваш надёжный помощник в работе, учёбе и развлечениях. С ним вы сможете делать больше и достигать новых высот.
Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, документация, клавиатура
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.2
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92A
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
271.25 х 182.53 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad Pro 12.2' 12+512Gb PaperMatte Edition Wi-Fi + клавиатура, зелёный**
Откройте для себя новые горизонты с планшетом HUAWEI MatePad Pro — идеальным сочетанием мощности, стиля и функциональности.
**Основные характеристики:**
* **Дисплей:** 12.2', разрешение 2800x1840 пикселей, частота обновления 144 Гц, технология OLED — для ярких и насыщенных цветов.
* **Память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов и приложений.
* **Процессор:** HiSilicon — высокая производительность для любых задач.
* **Аккумулятор:** ёмкость 10100 мАч с поддержкой быстрой зарядки — долго работайте без подзарядки.
* **Камеры:** две тыловые камеры для качественных снимков и видеозвонков.
* **Безопасность:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных.
* **Интерфейсы:** USB Type-C для подключения различных устройств и передачи данных.
**Особенности:**
* **Клавиатура в комплекте:** удобно для работы с текстом и другими задачами.
* **Цвет:** зелёный — стильный и современный дизайн.
* **Год релиза:** 2025 — планшет оснащён современными технологиями и функциями.
HUAWEI MatePad Pro — это не просто планшет, это ваш надёжный помощник в работе, учёбе и развлечениях. С ним вы сможете делать больше и достигать новых высот.
Планшет Huawei MatePad Pro 12/512Gb 12.2" (53014HVP) зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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