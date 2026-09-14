Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Линейка
Honor Pad 10
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732711
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Описание товара Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/256Gb 12.1" (5301APCK) серый
**Планшет HONOR Pad 10 LTE 8+256Gb (5301APCK), серый — мощь и стиль в каждом пикселе!**
Откройте для себя безграничные возможности с планшетом HONOR Pad 10! Большой 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам невероятно чёткое и плавное изображение. Технология IPS обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора — идеально для работы, развлечений и просмотра контента.
**Почему стоит выбрать HONOR Pad 10?**
* **Высокая производительность:** процессор от Qualcomm и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти дадут возможность хранить множество приложений, фото и видео.
* **Всегда на связи:** модуль сотовой связи LTE гарантирует стабильный доступ в интернет где бы вы ни находились.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура — с ней планшет превращается в портативный рабочий инструмент.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч позволит пользоваться устройством весь день без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть планшет в строй.
Дополнительные преимущества:
* проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств;
* одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков;
* стильный серый цвет и компактный моноблочный корпус.
HONOR Pad 10 — ваш надёжный спутник в работе и отдыхе!
**Планшет HONOR Pad 10 LTE 8+256Gb (5301APCK), серый — мощь и стиль в каждом пикселе!**
Откройте для себя безграничные возможности с планшетом HONOR Pad 10! Большой 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит вам невероятно чёткое и плавное изображение. Технология IPS обеспечивает насыщенные цвета и широкие углы обзора — идеально для работы, развлечений и просмотра контента.
**Почему стоит выбрать HONOR Pad 10?**
* **Высокая производительность:** процессор от Qualcomm и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти дадут возможность хранить множество приложений, фото и видео.
* **Всегда на связи:** модуль сотовой связи LTE гарантирует стабильный доступ в интернет где бы вы ни находились.
* **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура — с ней планшет превращается в портативный рабочий инструмент.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч позволит пользоваться устройством весь день без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть планшет в строй.
Дополнительные преимущества:
* проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств;
* одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков;
* стильный серый цвет и компактный моноблочный корпус.
HONOR Pad 10 — ваш надёжный спутник в работе и отдыхе!
Планшет Honor Pad 10 HEY3-N09 8/256Gb 12.1" (5301APCK) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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