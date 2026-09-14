Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad 10 8/128Gb Wi-Fi (5301ANNW) Grey
Представляем планшет Honor — идеальное сочетание мощности и стиля. Оснащённый выдающейся встроенной памятью объёмом 128 Гб и 8 Гб оперативной памяти, этот гаджет обеспечивает плавную работу и хранение всех ваших важных данных и приложений. Широкий 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 погрузит вас в мир ярких визуальных впечатлений, делая просмотр медиаконтента настоящим удовольствием. Сердцем планшета является процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой 2,63 ГГц, что гарантирует высокую производительность и энергоэффективность. Аккумулятор ёмкостью 10100 мА·ч позволяет устройству работать долгое время без подзарядки, что делает его отличным выбором для активных пользователей. Стильный серый корпус из металла придаёт устройству элегантный и современный вид, обеспечивая одновременно прочность и лёгкость. Планшет поддерживает зарядку через разъём USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость подзарядки. Работая под управлением Android, гаджет открывает доступ к множеству приложений и сервисов, предоставляя всё необходимое для работы и развлечений. Изготовленный в Китае, планшет Honor является олицетворением инноваций и качества, создавая комфорт для ваших повседневных задач.
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб, Игровые
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