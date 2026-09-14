Планшет Honor Pad 10 HEY3-W00 12.1", 8Gb, 256Gb, Wi-Fi, Android 15, Серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad 10 HEY3-W00 12.1", 8Gb, 256Gb, Wi-Fi, Android 15, Серый
Планшет Honor представляет собой мощное и стильное устройство для работы и развлечений. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой 2,63 ГГц, он обеспечивает высокую производительность и быстрый отклик при выполнении различных задач. Большой 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, делая его идеальным для просмотра мультимедиа и веб-серфинга. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео, а 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при многозадачности. Емкость аккумулятора составляет 10100 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Планшет оснащен портом USB Type-C для быстрой и удобной зарядки. Элегантный серый корпус выполнен из высококачественного металла, что придает устройству прочность и стильный внешний вид. Работает планшет на операционной системе Android, предоставляя пользователю доступ ко всем необходимым приложениям и возможностям кастомизации. Это устройство станет надежным помощником как в работе, так и в развлечениях, благодаря своей производительности, долговечности и современному дизайну. производитель Honor предлагает качественный продукт китайского производства, который совмещает в себе передовые технологии и доступную стоимость.
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, Игровые
Отзывы о товаре Планшет Honor Pad 10 HEY3-W00 12.1", 8Gb, 256Gb, Wi-Fi, Android 15, Серый