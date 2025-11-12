Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWK4LL/A) черный
Планшет Apple - это высокотехнологичное устройство, созданное для удовлетворения самых взыскательных потребностей пользователей. Оснащенный 256 Гб встроенной памяти, он обеспечивает достаточно места для хранения приложений, документов, фотографий и видео. Диагональ экрана в 11 дюймов и разрешение экрана 2420x1668 обеспечивают яркие и четкие изображения, идеально подходящие для работы с графикой или просмотра фильмов. Устройство работает на базе новейшего процессора Apple M5 с девятью ядрами, что гарантирует быструю и плавную работу, даже при выполнении самых ресурсоемких задач. Большой объем оперативной памяти в 12 Гб также способствует высокой производительности. Планшет работает на операционной системе iOS, предоставляющей доступ к множеству приложений и функций, упрощающих повседневное использование. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает длительное время автономной работы, а зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия и представлен в элегантном черном цвете. Производство осуществляется в Китае, что гарантирует высокое качество сборки. Современные технологии связи, такие как Bluetooth 6 и стандарт Wi-Fi 802.11 be, обеспечивают стабильное и быстрое подключение к сети и другим устройствам. Также стоит отметить наличие фронтальной камеры с разрешением 12 МП, что делает его отличным выбором для видеозвонков и селфи. Все это делает планшет Apple незаменимым помощником как для работы, так и для развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8"
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента
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