Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 12/256Gb (SM-X626BZAPCAU) серый
Планшет Samsung — это элегантное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. Оснащенный встроенной памятью объемом 256 Гб и оперативной памятью 12 Гб, этот планшет предлагает превосходную скорость работы и возможность хранения большого количества данных. 13,1-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 обеспечивает невероятную четкость изображения и насыщенные цвета, что делает просмотр фильмов и работу с графикой максимально комфортными. С мощным процессором с частотой 2,9 ГГц и операционной системой Android, планшет гарантирует плавную работу без задержек. Литий-полимерный аккумулятор емкостью 10090 мА·ч обеспечивает длительное время автономной работы, позволяя оставаться на связи и активно использовать планшет на протяжении всего дня. Зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C. С передовой защитой класса IP68, планшет защищен от воды и пыли, что делает его идеальным выбором для использования в самых разных условиях. Алюминиевый корпус не только придает устройству современный вид, но и обеспечивает его надежность и легкость. Фронтальная камера на 12 МП отлично подходит для видеозвонков и селфи, обеспечивая высокое качество изображения. Встроенные навигационные системы, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, помогут вам всегда оставаться на правильном пути. В сером цвете корпус планшета выглядит стильно и современно, подчеркнув ваш изысканный вкус. Этот планшет от Samsung идеально подойдет для работы, творчества и развлечений.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника
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