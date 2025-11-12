Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Apple iPad Pro 2025 11" 12/256Gb (MDWL4LL/A) серебристый
Представляем вам передовой планшет от компании Apple, сочетающий в себе стильный дизайн и невероятную мощность. Этот планшет с 11-дюймовым дисплеем представляет собой идеальное устройство для работы, развлечений и творчества. Встроенная память на 256 Гб позволяет хранить множество файлов, приложений и медиа контента без необходимости в дополнительном пространстве. Благодаря оперативной памяти объемом 12 Гб, планшет обеспечивает молниеносное выполнение задач и многозадачность без задержек. Работая на операционной системе iOS, он предоставляет доступ ко всем богатствам экосистемы Apple, включая тысячи приложений и игр в App Store. Мощный процессор Apple M5 с девятью ядрами гарантирует производительность на высочайшем уровне, позволяя комфортно запускать требовательные приложения и графику. Устройство оснащено фронтальной камерой с разрешением 12 МП, что делает возможным видеозвонки в высоком качестве и съемку ярких селфи. Серебристый алюминиевый корпус придаёт планшету элегантность и прочность, создавая премиальное ощущение в каждой детали. С аккумулятором типа Li-Pol и поддержкой USB Type-C, зарядка становится быстрой и удобной. Новый стандарт Bluetooth 6 и Wi-Fi 802.11 be обеспечивают быстрейшую передачу данных и стабильное подключение к сети, делая планшет идеальным спутником для работы и развлечений в режиме онлайн. Планшет Apple подтверждает высокие стандарты бренда и производится в Китае, сочетая в себе инновации с надежностью. Это устройство станет отличным выбором для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для любых задач.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8"
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента
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