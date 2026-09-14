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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732697
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
765

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый

Планшет Samsung представляет собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности, удовлетворяя потребности даже самых требовательных пользователей. Этот элегантный и современный гаджет оснащен впечатляющим объемом встроенной памяти в 256 Гб, что позволяет хранить все необходимые файлы и мультимедийные материалы. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма, предлагая четкость и яркость изображения, которые удовлетворят любителей кино и игр. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мА·ч, который обеспечивает долгие часы работы без подзарядки. Система быстрой зарядки через разъем USB Type-C позволяет быстро вернуть устройство в рабочее состояние. Внутри планшета - 12 Гб оперативной памяти и высокопроизводительный процессор с частотой 2,9 ГГц, что гарантирует плавную работу даже при использовании ресурсоемких приложений и многозадачности. Samsung обеспечивает надежную защиту устройства с классом защиты IP68, делая его устойчивым к пыли и влаге. Покрытие корпуса выполнено из легкого и прочного алюминия в стильном серебристом цвете. В комплекте идет стилус, который расширяет возможности использования планшета - от точных рисунков до подробных заметок. Навигационные системы, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, позволяют оставаться на связи в любом уголке мира, а Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Планшет Samsung, произведенный во Вьетнаме, воплотил в себе передовые технологии и высокие стандарты качества, став отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и надежность в сочетании с элегантным дизайном.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности, удовлетворяя потребности даже самых требовательных пользователей. Этот элегантный и современный гаджет оснащен впечатляющим объемом встроенной памяти в 256 Гб, что позволяет хранить все необходимые файлы и мультимедийные материалы. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма, предлагая четкость и яркость изображения, которые удовлетворят любителей кино и игр. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мА·ч, который обеспечивает долгие часы работы без подзарядки. Система быстрой зарядки через разъем USB Type-C позволяет быстро вернуть устройство в рабочее состояние. Внутри планшета - 12 Гб оперативной памяти и высокопроизводительный процессор с частотой 2,9 ГГц, что гарантирует плавную работу даже при использовании ресурсоемких приложений и многозадачности. Samsung обеспечивает надежную защиту устройства с классом защиты IP68, делая его устойчивым к пыли и влаге. Покрытие корпуса выполнено из легкого и прочного алюминия в стильном серебристом цвете. В комплекте идет стилус, который расширяет возможности использования планшета - от точных рисунков до подробных заметок. Навигационные системы, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, позволяют оставаться на связи в любом уголке мира, а Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Планшет Samsung, произведенный во Вьетнаме, воплотил в себе передовые технологии и высокие стандарты качества, став отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и надежность в сочетании с элегантным дизайном.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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