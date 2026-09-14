Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZSPCAU) серебристый
Планшет Samsung представляет собой идеальное сочетание мощности, стиля и функциональности, удовлетворяя потребности даже самых требовательных пользователей. Этот элегантный и современный гаджет оснащен впечатляющим объемом встроенной памяти в 256 Гб, что позволяет хранить все необходимые файлы и мультимедийные материалы. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма, предлагая четкость и яркость изображения, которые удовлетворят любителей кино и игр. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мА·ч, который обеспечивает долгие часы работы без подзарядки. Система быстрой зарядки через разъем USB Type-C позволяет быстро вернуть устройство в рабочее состояние. Внутри планшета - 12 Гб оперативной памяти и высокопроизводительный процессор с частотой 2,9 ГГц, что гарантирует плавную работу даже при использовании ресурсоемких приложений и многозадачности. Samsung обеспечивает надежную защиту устройства с классом защиты IP68, делая его устойчивым к пыли и влаге. Покрытие корпуса выполнено из легкого и прочного алюминия в стильном серебристом цвете. В комплекте идет стилус, который расширяет возможности использования планшета - от точных рисунков до подробных заметок. Навигационные системы, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, позволяют оставаться на связи в любом уголке мира, а Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Планшет Samsung, произведенный во Вьетнаме, воплотил в себе передовые технологии и высокие стандарты качества, став отличным выбором для тех, кто ценит функциональность и надежность в сочетании с элегантным дизайном.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8"
Теги товара: большие, 10 дюймов, На Android, samsung 10"
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