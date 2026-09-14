Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NLBPCAU) голубой
Планшет Samsung представляет собой высокотехнологичное устройство, идеально подходящее для профессионалов и любителей современных гаджетов. Этот планшет оснащен встроенной памятью объемом 256 Гб, что позволяет хранить огромное количество данных, мультимедийных файлов и приложений. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма с разрешением 2304x1440, что обеспечивает четкое и яркое изображение, делая его идеальным для работы и развлечений. Синий цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, а материал из алюминия гарантирует его прочность и легкость. Планшет работает на мощном процессоре с частотой 2,9 ГГц и оснащен 12 Гб оперативной памяти, что обеспечивает быструю и плавную работу в любых приложениях. Одной из уникальных особенностей является наличие стилуса в комплекте, который обеспечивает комфортное и точное взаимодействие с экраном. Планшет поддерживает современные стандарты связи Bluetooth 5.3 и оснащен универсальным разъемом для зарядки USB Type-C. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы устройства без перезарядки. Аккумулятор выполнен по технологии Li-Pol, что гарантирует его долговечность и надежность. Благодаря классу защиты IP68, планшет защищен от попадания пыли и влаги, позволяя использовать его в различных условиях. Система навигации, включающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивает точное определение местоположения, что особенно полезно в поездках и путешествиях. Этот планшет Samsung — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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Теги товара: большие, 10 дюймов, На Android, samsung 10"
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