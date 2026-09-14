Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 8/128Gb (SM-X526BZARCAU) серый
Представляем вашему вниманию планшет Samsung, который сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Этот современный планшет, выполненный в изысканном сером цвете, станет вашим надежным помощником в работе и развлечениях. Samsung оснащен впечатляющими 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить важные документы, фотографии и приложения без необходимости постоянного очищения пространства. Благодаря 8 Гб оперативной памяти и мощному процессору с частотой 2,9 ГГц, устройство обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Планшет оснащен ярким 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304x1440 пикселей, что обеспечивает потрясающее качество изображения и делает просмотр мультимедийного контента настоящим удовольствием. Благодаря емкости аккумулятора в 8000 мА·ч, планшет долго сохраняет свою работоспособность без необходимости частой подзарядки. Аккумулятор типа Li-Pol заряжается через разъем USB Type-C, что обеспечивает удобство и скорость зарядки. Планшет работает на базе операционной системы Android и поддерживает множество навигационных систем, таких как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, предлагая надежную навигацию во время путешествий. Класс защиты IP68 гарантирует устойчивость к пыли и воде, а алюминиевый корпус обеспечивает легкость и прочность устройства. С 12-мегапиксельной фронтальной камерой вы сможете делать качественные селфи и участвовать в видеозвонках с кристальной четкостью. Этот планшет Samsung идеально подходит как для профессионалов, так и для тех, кто ищет мощное устройство для повседневного использования.
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Теги товара: большие, 10 дюймов, На Android, 128 Гб, samsung 10"
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