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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732683
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый

Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн и отличные технические характеристики. Он оснащен 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество файлов, приложений и мультимедиа. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма с разрешением 2112x1320, обеспечивая четкое и яркое изображение, идеальное для работы и развлечений. Устройство работает на операционной системе Android и поддерживается 8 Гб оперативной памяти, что обеспечивает быструю многозадачность и плавную работу приложений. Планшет комплектуется стилусом, что открывает новые возможности для заметок, рисования и других творческих применений. Задняя часть планшета выполнена из алюминия серого цвета, придающего устройству современный и элегантный вид. Планшет поддерживает Bluetooth 5.3 для более быстрого и надежного соединения с другими устройствами. За автономность планшета отвечает литий-полимерный (Li-Pol) аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, что позволяет устройству оставаться работоспособным в течение длительного времени без подзарядки. Планшет заряжается через современный разъем USB Type-C. Встроенная фронтальная камера на 5 МП хорошо подходит для видеозвонков и селфи. Планшет оснащен многосистемной навигацией, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его отличным компаньоном в поездках. Процессор с частотой 2,4 ГГц обеспечивает плавную и быстродействующую работу системы, удовлетворяя потребности как повседневных пользователей, так и тех, кто нуждается в высоких вычислительных мощностях для работы или развлечений.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн и отличные технические характеристики. Он оснащен 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество файлов, приложений и мультимедиа. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма с разрешением 2112x1320, обеспечивая четкое и яркое изображение, идеальное для работы и развлечений. Устройство работает на операционной системе Android и поддерживается 8 Гб оперативной памяти, что обеспечивает быструю многозадачность и плавную работу приложений. Планшет комплектуется стилусом, что открывает новые возможности для заметок, рисования и других творческих применений. Задняя часть планшета выполнена из алюминия серого цвета, придающего устройству современный и элегантный вид. Планшет поддерживает Bluetooth 5.3 для более быстрого и надежного соединения с другими устройствами. За автономность планшета отвечает литий-полимерный (Li-Pol) аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, что позволяет устройству оставаться работоспособным в течение длительного времени без подзарядки. Планшет заряжается через современный разъем USB Type-C. Встроенная фронтальная камера на 5 МП хорошо подходит для видеозвонков и селфи. Планшет оснащен многосистемной навигацией, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его отличным компаньоном в поездках. Процессор с частотой 2,4 ГГц обеспечивает плавную и быстродействующую работу системы, удовлетворяя потребности как повседневных пользователей, так и тех, кто нуждается в высоких вычислительных мощностях для работы или развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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