Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый
Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн и отличные технические характеристики. Он оснащен 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество файлов, приложений и мультимедиа. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма с разрешением 2112x1320, обеспечивая четкое и яркое изображение, идеальное для работы и развлечений. Устройство работает на операционной системе Android и поддерживается 8 Гб оперативной памяти, что обеспечивает быструю многозадачность и плавную работу приложений. Планшет комплектуется стилусом, что открывает новые возможности для заметок, рисования и других творческих применений. Задняя часть планшета выполнена из алюминия серого цвета, придающего устройству современный и элегантный вид. Планшет поддерживает Bluetooth 5.3 для более быстрого и надежного соединения с другими устройствами. За автономность планшета отвечает литий-полимерный (Li-Pol) аккумулятор емкостью 8000 мА·ч, что позволяет устройству оставаться работоспособным в течение длительного времени без подзарядки. Планшет заряжается через современный разъем USB Type-C. Встроенная фронтальная камера на 5 МП хорошо подходит для видеозвонков и селфи. Планшет оснащен многосистемной навигацией, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его отличным компаньоном в поездках. Процессор с частотой 2,4 ГГц обеспечивает плавную и быстродействующую работу системы, удовлетворяя потребности как повседневных пользователей, так и тех, кто нуждается в высоких вычислительных мощностях для работы или развлечений.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для учебы со стилусом, для студента, На Android, Игровые, samsung 10"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для учебы со стилусом, для студента, На Android, Игровые, samsung 10"
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZSECAU) серебристый