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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
SM-X406BZRACAU
Цвет
красный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732682
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZRECAU
Линейка
SM-X406BZRACAU
Цвет
красный
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный

Планшет Samsung — это сочетание элегантности, мощной производительности и передовых технологий, созданное для удовлетворения самых высоких требований пользователя. Он оснащен 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Выразительный экран с диагональю 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320 обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, делая просмотр фильмов и работу с графикой настоящим удовольствием. Сердцем устройства является мощный процессор с частотой 2,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что гарантирует быструю и плавную работу в режиме многозадачности. Операционная система Android позволяет получить доступ ко всем своим любимым приложениям и сервисам. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 8000 мА·ч с технологией Li-Pol, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а современный USB Type-C разъём позволяет быстро восполнять запас энергии. Для удобства работы и создания заметок в комплекте поставляется стилус. Предусмотренные навигационные системы, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, проводят вас по самым сложным маршрутам. Фронтальная камера с разрешением 5 МП обеспечивает высокое качество видеозвонков и селфи. Изящный корпус из алюминия придает планшету прочность и современный внешний вид, а Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную и быструю беспроводную связь с другими устройствами. Это устройство от Samsung идеально сочетает в себе стиль, функциональность и мобильность, становясь надежным помощником в работе и развлечениях.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZRECAU
Линейка
SM-X406BZRACAU
Цвет
красный
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это сочетание элегантности, мощной производительности и передовых технологий, созданное для удовлетворения самых высоких требований пользователя. Он оснащен 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Выразительный экран с диагональю 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320 обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета, делая просмотр фильмов и работу с графикой настоящим удовольствием. Сердцем устройства является мощный процессор с частотой 2,4 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что гарантирует быструю и плавную работу в режиме многозадачности. Операционная система Android позволяет получить доступ ко всем своим любимым приложениям и сервисам. Планшет оснащён ёмким аккумулятором на 8000 мА·ч с технологией Li-Pol, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а современный USB Type-C разъём позволяет быстро восполнять запас энергии. Для удобства работы и создания заметок в комплекте поставляется стилус. Предусмотренные навигационные системы, такие как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, проводят вас по самым сложным маршрутам. Фронтальная камера с разрешением 5 МП обеспечивает высокое качество видеозвонков и селфи. Изящный корпус из алюминия придает планшету прочность и современный внешний вид, а Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильную и быструю беспроводную связь с другими устройствами. Это устройство от Samsung идеально сочетает в себе стиль, функциональность и мобильность, становясь надежным помощником в работе и развлечениях.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb (SM-X400NZRECAU) красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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