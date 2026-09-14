Top.Mail.Ru
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 19
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 20
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 21
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 19
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 20
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 21
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732681
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X936BZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
13 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый

Планшет Samsung – это высокотехнологичное устройство, сочетающее в себе мощность и стильный дизайн. Оснащенный внушительным объемом встроенной памяти в 512 Гб и оперативной памятью 12 Гб, этот планшет обеспечивает быстрый и плавный запуск приложений, а также свободное хранение множества файлов. Экран размером 14,6 дюйма с разрешением 2960x1848 пикселей предлагает великолепное качество изображения, делая просмотр видео и проведение презентаций настоящим удовольствием. Серебристый металлический корпус не только добавляет эстетической привлекательности, но и обеспечивает прочность и долговечность устройства. Планшет работает на операционной системе Android и обладает мощным процессором с частотой 3,73 ГГц, что гарантирует высокую производительность даже при многозадачной работе. Одним из ключевых достоинств этого устройства является его аккумулятор емкостью 11600 мА·ч, выполненный по технологии Li-Pol, обеспечивающий длительное время автономной работы. Зарядка осуществляется через удобный и современный USB Type-C разъем. Для тех, кто ценит безопасность, планшет обладает классом защиты IP68, что обеспечивает устойчивость к пыли и влаге. Встроенная система навигации, поддерживающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, позволяет всегда оставаться на связи, где бы вы ни находились. Фронтальная камера с разрешением 12 МП делает идеальные селфи и обеспечивает отличное качество видеовызовов. Этот планшет станет вашим надежным помощником в работе, учебе или развлечениях, сочетая функциональность и элегантный дизайн.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X936BZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
13 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung – это высокотехнологичное устройство, сочетающее в себе мощность и стильный дизайн. Оснащенный внушительным объемом встроенной памяти в 512 Гб и оперативной памятью 12 Гб, этот планшет обеспечивает быстрый и плавный запуск приложений, а также свободное хранение множества файлов. Экран размером 14,6 дюйма с разрешением 2960x1848 пикселей предлагает великолепное качество изображения, делая просмотр видео и проведение презентаций настоящим удовольствием. Серебристый металлический корпус не только добавляет эстетической привлекательности, но и обеспечивает прочность и долговечность устройства. Планшет работает на операционной системе Android и обладает мощным процессором с частотой 3,73 ГГц, что гарантирует высокую производительность даже при многозадачной работе. Одним из ключевых достоинств этого устройства является его аккумулятор емкостью 11600 мА·ч, выполненный по технологии Li-Pol, обеспечивающий длительное время автономной работы. Зарядка осуществляется через удобный и современный USB Type-C разъем. Для тех, кто ценит безопасность, планшет обладает классом защиты IP68, что обеспечивает устойчивость к пыли и влаге. Встроенная система навигации, поддерживающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, позволяет всегда оставаться на связи, где бы вы ни находились. Фронтальная камера с разрешением 12 МП делает идеальные селфи и обеспечивает отличное качество видеовызовов. Этот планшет станет вашим надежным помощником в работе, учебе или развлечениях, сочетая функциональность и элегантный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Гб 5G (SM-X936BZSECAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...