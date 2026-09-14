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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732680
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X936BZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый

Представляем планшет Samsung — мощное и универсальное устройство, идеально подходящее для работы, развлечений и творчества. Этот планшет оснащен внушительной встроенной памятью объемом 512 Гб, что позволяет хранить огромное количество файлов, приложений и медиа. Большой 14,6-дюймовый экран с разрешением 2960x1848 пикселей обеспечивает потрясающую четкость и насыщенность изображения, погружая вас в мир ярких цветов и деталей. Аккумуляторная емкость 11600 мА·ч гарантирует продолжительное время работы, обеспечивая вам свободу работать и развлекаться без частой подзарядки. Планшет оснащен оперативной памятью объемом 12 Гб, обеспечивающей плавную многозадачность и быструю реакцию приложений. Его сердце — мощный процессор с частотой 3,73 ГГц, способный справиться с самыми ресурсоемкими задачами. Металлический корпус с классом защиты IP68 гарантирует надежность и долговечность устройства, защищая его от пыли и воды. Планшет поддерживает навигационные системы BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точную навигацию в любом уголке мира. В комплекте идет стилус, который превращает планшет в идеальный инструмент для художников и профессионалов, требующих большей точности при работе с графикой. Планшет выполнен в элегантном сером цвете и оснащен современным разъемом USB Type-C для удобной и быстрой зарядки. Производство ведется в Китае, что гарантирует высокое качество устройства и использование передовых технологий. Этот планшет Samsung — превосходный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X936BZAECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем планшет Samsung — мощное и универсальное устройство, идеально подходящее для работы, развлечений и творчества. Этот планшет оснащен внушительной встроенной памятью объемом 512 Гб, что позволяет хранить огромное количество файлов, приложений и медиа. Большой 14,6-дюймовый экран с разрешением 2960x1848 пикселей обеспечивает потрясающую четкость и насыщенность изображения, погружая вас в мир ярких цветов и деталей. Аккумуляторная емкость 11600 мА·ч гарантирует продолжительное время работы, обеспечивая вам свободу работать и развлекаться без частой подзарядки. Планшет оснащен оперативной памятью объемом 12 Гб, обеспечивающей плавную многозадачность и быструю реакцию приложений. Его сердце — мощный процессор с частотой 3,73 ГГц, способный справиться с самыми ресурсоемкими задачами. Металлический корпус с классом защиты IP68 гарантирует надежность и долговечность устройства, защищая его от пыли и воды. Планшет поддерживает навигационные системы BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точную навигацию в любом уголке мира. В комплекте идет стилус, который превращает планшет в идеальный инструмент для художников и профессионалов, требующих большей точности при работе с графикой. Планшет выполнен в элегантном сером цвете и оснащен современным разъемом USB Type-C для удобной и быстрой зарядки. Производство ведется в Китае, что гарантирует высокое качество устройства и использование передовых технологий. Этот планшет Samsung — превосходный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb 5G (SM-X936BZAECAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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