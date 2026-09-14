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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732677
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X736BZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.3 х 253.8 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый

Планшет Samsung – это современное устройство, созданное для удовлетворения самых высоких требований пользователей. Представленный в элегантном сером цвете, этот планшет сразу же привлекает внимание своим стильным и минималистичным дизайном. Изготовленный из высококачественного металла, он не только выглядит премиально, но и обладает прочной и надежной конструкцией. С мощным процессором с частотой 3,73 ГГц и оперативной памятью объемом 12 Гб, планшет Samsung обеспечивает быструю и плавную работу, позволяя легко запускать ресурсоемкие приложения и многозадачные процессы. Встроенная память на 128 Гб предлагает достаточно места для хранения ваших фотографий, видео и приложений. 11-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей подарит вам великолепные визуальные впечатления, идеально подходя для просмотра фильмов, игр и работы с графикой. Планшет поддерживает различные системы навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его идеальным спутником в путешествиях и обеспечивает точное позиционирование в любой точке мира. Батарея емкостью 8400 мА·ч гарантирует длительное время работы, а разъем USB Type-C ускоряет процесс зарядки и обеспечивает удобство подключения. Планшет сертифицирован по классу защиты IP68, что означает его высокую устойчивость к воде и пыли, делая его подходящим для использования в любых условиях. Особенностью планшета является наличие стилуса в комплекте, позволяющего вам делать заметки, рисовать и работать с документами с максимальной точностью и комфортом. Эта функция особенно ценна для творческих пользователей и профессионалов. Планшет Samsung – это высокотехнологичное устройство, произведенное в Китае и сочетающее в себе передовые характеристики, надежность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X736BZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.3 х 253.8 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung – это современное устройство, созданное для удовлетворения самых высоких требований пользователей. Представленный в элегантном сером цвете, этот планшет сразу же привлекает внимание своим стильным и минималистичным дизайном. Изготовленный из высококачественного металла, он не только выглядит премиально, но и обладает прочной и надежной конструкцией. С мощным процессором с частотой 3,73 ГГц и оперативной памятью объемом 12 Гб, планшет Samsung обеспечивает быструю и плавную работу, позволяя легко запускать ресурсоемкие приложения и многозадачные процессы. Встроенная память на 128 Гб предлагает достаточно места для хранения ваших фотографий, видео и приложений. 11-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей подарит вам великолепные визуальные впечатления, идеально подходя для просмотра фильмов, игр и работы с графикой. Планшет поддерживает различные системы навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его идеальным спутником в путешествиях и обеспечивает точное позиционирование в любой точке мира. Батарея емкостью 8400 мА·ч гарантирует длительное время работы, а разъем USB Type-C ускоряет процесс зарядки и обеспечивает удобство подключения. Планшет сертифицирован по классу защиты IP68, что означает его высокую устойчивость к воде и пыли, делая его подходящим для использования в любых условиях. Особенностью планшета является наличие стилуса в комплекте, позволяющего вам делать заметки, рисовать и работать с документами с максимальной точностью и комфортом. Эта функция особенно ценна для творческих пользователей и профессионалов. Планшет Samsung – это высокотехнологичное устройство, произведенное в Китае и сочетающее в себе передовые характеристики, надежность и стильный дизайн.
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Отзывы


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