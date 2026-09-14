Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/128Gb (SM-X736BZAACAU) серый
Планшет Samsung – это современное устройство, созданное для удовлетворения самых высоких требований пользователей. Представленный в элегантном сером цвете, этот планшет сразу же привлекает внимание своим стильным и минималистичным дизайном. Изготовленный из высококачественного металла, он не только выглядит премиально, но и обладает прочной и надежной конструкцией. С мощным процессором с частотой 3,73 ГГц и оперативной памятью объемом 12 Гб, планшет Samsung обеспечивает быструю и плавную работу, позволяя легко запускать ресурсоемкие приложения и многозадачные процессы. Встроенная память на 128 Гб предлагает достаточно места для хранения ваших фотографий, видео и приложений. 11-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 пикселей подарит вам великолепные визуальные впечатления, идеально подходя для просмотра фильмов, игр и работы с графикой. Планшет поддерживает различные системы навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его идеальным спутником в путешествиях и обеспечивает точное позиционирование в любой точке мира. Батарея емкостью 8400 мА·ч гарантирует длительное время работы, а разъем USB Type-C ускоряет процесс зарядки и обеспечивает удобство подключения. Планшет сертифицирован по классу защиты IP68, что означает его высокую устойчивость к воде и пыли, делая его подходящим для использования в любых условиях. Особенностью планшета является наличие стилуса в комплекте, позволяющего вам делать заметки, рисовать и работать с документами с максимальной точностью и комфортом. Эта функция особенно ценна для творческих пользователей и профессионалов. Планшет Samsung – это высокотехнологичное устройство, произведенное в Китае и сочетающее в себе передовые характеристики, надежность и стильный дизайн.
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