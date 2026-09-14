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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серебристый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732675
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X930NZSACAU
Цвет
серебристый
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый

Планшет Samsung представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 14,6 дюймов и высоким разрешением 2960x1848, он обеспечивает яркость и четкость изображения, будь то просмотр видео, игры или работа с документами. Под корпусом из металла скрывается внушительная встроенная память объемом 256 Гб и 12 Гб оперативной памяти, что позволяет удобно хранить большой объем данных и использовать ресурсоемкие приложения без каких-либо заминок. Высокопроизводительный процессор с частотой 3,73 ГГц обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Планшет работает на операционной системе Android, что открывает доступ к множеству приложений и возможностей для персонализации, а также поддерживает продвинутые функции безопасности и обновления. Фронтальная камера на 12 МП позволяет делать качественные видеозвонки и селфи, тогда как емкий аккумулятор на 11600 мА·ч гарантирует длительное время работы без дополнительной подзарядки. Батарея изготавливается по технологии Li-Pol и заряжается через удобный разъем USB Type-C. Устройство также обладает высоким классом защиты IP68, что обеспечивает его водо- и пыленепроницаемость, делая планшет надежным спутником в путешествиях и экстремальных условиях. Система навигации включает в себя поддержку технологий BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное позиционирование где бы вы ни находились. Серебристый цвет и элегантный дизайн придают планшету современный вид, который будет прекрасно сочетаться с любым стилем.



Теги товара: На Android

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X930NZSACAU
Цвет
серебристый
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 14,6 дюймов и высоким разрешением 2960x1848, он обеспечивает яркость и четкость изображения, будь то просмотр видео, игры или работа с документами. Под корпусом из металла скрывается внушительная встроенная память объемом 256 Гб и 12 Гб оперативной памяти, что позволяет удобно хранить большой объем данных и использовать ресурсоемкие приложения без каких-либо заминок. Высокопроизводительный процессор с частотой 3,73 ГГц обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Планшет работает на операционной системе Android, что открывает доступ к множеству приложений и возможностей для персонализации, а также поддерживает продвинутые функции безопасности и обновления. Фронтальная камера на 12 МП позволяет делать качественные видеозвонки и селфи, тогда как емкий аккумулятор на 11600 мА·ч гарантирует длительное время работы без дополнительной подзарядки. Батарея изготавливается по технологии Li-Pol и заряжается через удобный разъем USB Type-C. Устройство также обладает высоким классом защиты IP68, что обеспечивает его водо- и пыленепроницаемость, делая планшет надежным спутником в путешествиях и экстремальных условиях. Система навигации включает в себя поддержку технологий BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное позиционирование где бы вы ни находились. Серебристый цвет и элегантный дизайн придают планшету современный вид, который будет прекрасно сочетаться с любым стилем.


Теги товара: На Android
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Gb WiFi (SM-X930NZSACAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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