Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Линейка
Honor Pad 9
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732672
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Описание товара Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1" (5301AHLN) GRAY
**Планшет HONOR Pad 9 5G 8+128Gb с клавиатурой, серый (5301AHLN)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad 9! Устройство 2024 года порадует вас своей производительностью и функциональностью.
**Почему стоит выбрать HONOR Pad 9?**
* **Мощный процессор от Qualcomm** — для быстрой и плавной работы.
* **Большой экран 12.1 дюйма с разрешением 2560 x 1600** — наслаждайтесь яркими и чёткими изображениями благодаря технологии IPS.
* **Плавная картинка** — частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным.
* **Достаточно места для всех ваших файлов** — 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти, а также поддержка карт памяти (есть отдельный слот).
* **Долгое время работы без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 8300 мАч. Поддержка быстрой зарядки позволит быстро вернуть планшет к жизни.
* **Удобство работы** — в комплекте клавиатура, которая превратит планшет в мини-ноутбук.
* **Возможность подключения к мобильному интернету** — модуль сотовой связи 5G всегда держит вас на связи.
* **Современный интерфейс** — USB Type-C.
* **Качественная камера** — одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков.
Стильный серый корпус и компактный моноблок сделают HONOR Pad 9 вашим незаменимым помощником в работе и отдыхе.
**Планшет HONOR Pad 9 5G 8+128Gb с клавиатурой, серый (5301AHLN)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad 9! Устройство 2024 года порадует вас своей производительностью и функциональностью.
**Почему стоит выбрать HONOR Pad 9?**
* **Мощный процессор от Qualcomm** — для быстрой и плавной работы.
* **Большой экран 12.1 дюйма с разрешением 2560 x 1600** — наслаждайтесь яркими и чёткими изображениями благодаря технологии IPS.
* **Плавная картинка** — частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным.
* **Достаточно места для всех ваших файлов** — 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти, а также поддержка карт памяти (есть отдельный слот).
* **Долгое время работы без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 8300 мАч. Поддержка быстрой зарядки позволит быстро вернуть планшет к жизни.
* **Удобство работы** — в комплекте клавиатура, которая превратит планшет в мини-ноутбук.
* **Возможность подключения к мобильному интернету** — модуль сотовой связи 5G всегда держит вас на связи.
* **Современный интерфейс** — USB Type-C.
* **Качественная камера** — одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков.
Стильный серый корпус и компактный моноблок сделают HONOR Pad 9 вашим незаменимым помощником в работе и отдыхе.
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1" (5301AHLN) GRAY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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