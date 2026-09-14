Top.Mail.Ru
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1" (5301AHLN) GRAY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1" (5301AHLN) GRAY

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 1
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 2
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 3
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 4
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 5
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 6
Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Pad 9
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 1
  • Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 2
  • Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 3
  • Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 4
  • Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 5
  • Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 6
  • Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1&quot; (5301AHLN) GRAY - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732672
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301AHLN
Линейка
Honor Pad 9
Цвет
серый
Комлектация
Зарядка, кабель Type-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.2 х 180.1 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1" (5301AHLN) GRAY

**Планшет HONOR Pad 9 5G 8+128Gb с клавиатурой, серый (5301AHLN)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad 9! Устройство 2024 года порадует вас своей производительностью и функциональностью. **Почему стоит выбрать HONOR Pad 9?** * **Мощный процессор от Qualcomm** — для быстрой и плавной работы. * **Большой экран 12.1 дюйма с разрешением 2560 x 1600** — наслаждайтесь яркими и чёткими изображениями благодаря технологии IPS. * **Плавная картинка** — частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти, а также поддержка карт памяти (есть отдельный слот). * **Долгое время работы без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 8300 мАч. Поддержка быстрой зарядки позволит быстро вернуть планшет к жизни. * **Удобство работы** — в комплекте клавиатура, которая превратит планшет в мини-ноутбук. * **Возможность подключения к мобильному интернету** — модуль сотовой связи 5G всегда держит вас на связи. * **Современный интерфейс** — USB Type-C. * **Качественная камера** — одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков. Стильный серый корпус и компактный моноблок сделают HONOR Pad 9 вашим незаменимым помощником в работе и отдыхе.

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1" (5301AHLN) GRAY




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301AHLN
Линейка
Honor Pad 9
Цвет
серый
Комлектация
Зарядка, кабель Type-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Частота процессора, МГц
2.2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.2 х 180.1 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HONOR Pad 9 5G 8+128Gb с клавиатурой, серый (5301AHLN)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad 9! Устройство 2024 года порадует вас своей производительностью и функциональностью. **Почему стоит выбрать HONOR Pad 9?** * **Мощный процессор от Qualcomm** — для быстрой и плавной работы. * **Большой экран 12.1 дюйма с разрешением 2560 x 1600** — наслаждайтесь яркими и чёткими изображениями благодаря технологии IPS. * **Плавная картинка** — частота обновления экрана 120 Гц делает изображение максимально плавным. * **Достаточно места для всех ваших файлов** — 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти, а также поддержка карт памяти (есть отдельный слот). * **Долгое время работы без подзарядки** — ёмкость аккумулятора 8300 мАч. Поддержка быстрой зарядки позволит быстро вернуть планшет к жизни. * **Удобство работы** — в комплекте клавиатура, которая превратит планшет в мини-ноутбук. * **Возможность подключения к мобильному интернету** — модуль сотовой связи 5G всегда держит вас на связи. * **Современный интерфейс** — USB Type-C. * **Качественная камера** — одна тыловая камера для качественных фото и видеозвонков. Стильный серый корпус и компактный моноблок сделают HONOR Pad 9 вашим незаменимым помощником в работе и отдыхе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor Pad 9 8/128Gb 12.1" (5301AHLN) GRAY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...